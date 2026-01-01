Android çiftlik simülasyon oyunları arasında yer alan Big Farm Homestead APK, kendi çiftliğinizi kurup geliştirmenizi sağlayan keyifli bir deneyim sunar.

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda ekin ekebilir, hasat yapabilir, hayvan yetiştirilebilir ve çiftlik binalarınızı geliştirebilirsiniz.

Kasaba yaşamını ve çiftçilik hikâyesini bir araya getiren oyun, görevleri ve etkinlikleriyle uzun süreli oynanış sunar.

Renkli grafikleri ve rahatlatıcı atmosferiyle her yaştan oyuncuya hitap eder.

Big Farm: Homestead APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir çiftlik simülasyonu oyunudur. Big Farm serisinin yeni yapımında, Amerika’nın kırsal bölgelerinde geçen bir tarım macerası sizi bekliyor.

Oyunda, Townsend ailesine ait üç farklı çiftliği yeniden ayağa kaldırmaya çalışırken aynı zamanda ekinler yetiştirebilir, hayvanlar besleyebilir ve kendi tarım imparatorluğunuzu kurabilirsiniz.

Big Farm: Homestead APK İndir

Big Farm: Homestead APK, rahatlatıcı oynanışı ve detaylı çiftlik yönetim sistemiyle her yaştan oyuncuya hitap eder. Günlük hasatlar yapabilir ve ahırlarınızı geliştirebilirsiniz.

Eğer çiftlik oyunlarını seviyorsanız, siz de Big Farm: Homestead APK’yı indirin!

Big Farm: Homestead Oyunu Özellikleri

Android için çiftlik ve simülasyon oyunu

Ekin ekme, hasat yapma ve hayvan yetiştirme

İnek, at, tavuk ve nadir hayvan türleri

Çiftlik binalarını ve ekipmanları geliştirme

Hikâye odaklı görevler ve gizemli olaylar

Köy halkı ile etkileşim ve sipariş sistemi

Dekorasyon ve çiftlik özelleştirme seçenekleri