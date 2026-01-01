Big Farm Homestead APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 174.2 MB
- Üretici Goodgame Studios
-
Android çiftlik simülasyon oyunları arasında yer alan Big Farm Homestead APK, kendi çiftliğinizi kurup geliştirmenizi sağlayan keyifli bir deneyim sunar.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunda ekin ekebilir, hasat yapabilir, hayvan yetiştirilebilir ve çiftlik binalarınızı geliştirebilirsiniz.
- Kasaba yaşamını ve çiftçilik hikâyesini bir araya getiren oyun, görevleri ve etkinlikleriyle uzun süreli oynanış sunar.
- Renkli grafikleri ve rahatlatıcı atmosferiyle her yaştan oyuncuya hitap eder.
Big Farm: Homestead APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir çiftlik simülasyonu oyunudur. Big Farm serisinin yeni yapımında, Amerika’nın kırsal bölgelerinde geçen bir tarım macerası sizi bekliyor.
Oyunda, Townsend ailesine ait üç farklı çiftliği yeniden ayağa kaldırmaya çalışırken aynı zamanda ekinler yetiştirebilir, hayvanlar besleyebilir ve kendi tarım imparatorluğunuzu kurabilirsiniz.
Big Farm: Homestead APK İndir
Big Farm: Homestead APK, rahatlatıcı oynanışı ve detaylı çiftlik yönetim sistemiyle her yaştan oyuncuya hitap eder. Günlük hasatlar yapabilir ve ahırlarınızı geliştirebilirsiniz.
Eğer çiftlik oyunlarını seviyorsanız, siz de Big Farm: Homestead APK’yı indirin!
Big Farm: Homestead Oyunu Özellikleri
- Android için çiftlik ve simülasyon oyunu
- Ekin ekme, hasat yapma ve hayvan yetiştirme
- İnek, at, tavuk ve nadir hayvan türleri
- Çiftlik binalarını ve ekipmanları geliştirme
- Hikâye odaklı görevler ve gizemli olaylar
- Köy halkı ile etkileşim ve sipariş sistemi
- Dekorasyon ve çiftlik özelleştirme seçenekleri
Sıkça Sorulan Sorular
Big Farm Homestead APK tamamen ücretsiz mi?
Evet, oyunu indirmek ve oynamak ücretsizdir. Ancak isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar sunulabilir.
Oyun internet olmadan oynanabilir mi?
Bazı temel özellikler offline oynanabilir. Ancak çevrimiçi etkinlikler ve güncellemeler için internet bağlantısı gerekebilir.
Hangi hayvanları yetiştirebilirim?
İnek, tavuk, at ve farklı nadir hayvan türlerini yetiştirebilirsiniz.
Oyunda hikâye modu var mı?
Evet. White Oak Lake gizemini konu alan hikâye görevleri bulunmaktadır.
Çiftliğimi özelleştirebilir miyim?
Evet. Çitler, bahçeler, ağaçlar ve dekoratif öğelerle çiftliğinizi dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.