Blitz, Valorant, League of Legends ve diğer Riot Games oyunları için tasarlanan bir yardımcı programdır.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Blitz, League of Legends, Valorant ve diğer Riot Games oyunlarını oynayanlar için hazırlanmış bir masaüstü uygulamasıdır. Rün, eşya dizilimi, sihirdar büyüleri, her şeyi otomatik olarak gerçekleştirerek LoL oyuncularına yardımcı olan Blitz League of Legends uygulaması tamamen ücretsiz ve Türkçe olarak karşımıza çıkıyor.

Blitz, şampiyonunuzu otomatik olarak tanımlayarak koridordaki rakibinizi karşı koymak için en iyi rünleri ve eşyaları öneren bir yardımcıdır. League Client API’s ile çalışan uygulama, oyunda olmadığınızda zamanla gelişebilmeniz için eşsiz güçlü ve zayıf yönlerinizi belirten kişisel bir profilinizi oluşturuyor.

Blitz İndir

Günlük oyuncular için tasarlanan uygulama, sadece genel öneriler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda eşleşmeye özgü bilgiler istatistikler de sağlıyor. Ayrıca detaylı bileşen düzeyinde eşya dizilimi veren tek veri odaklı araç olma özelliğini taşıyor. Tüm önerileri 1’e, en sık yapılana, 2 en yüksek kazanma oranına sahip şeklinde filtreleme yapabiliyorsunuz.

Siz de Blitz indirin ve istatistiklerden rün ayarlamalarına kadar istediğiniz her kolaylığı kullanın!

Blitz Uygulaması Ban Sebebi Midir?

Peki, masaüstü uygulaması olan Blitz ban sebebi midir? Hayır. Blitz’i kullanmanız hiçbir avantaj sağlamadığından ban sebebi değildir. Herkes gibi oyunu normal bir şekilde oynarsınız. Hatta birçok yayıncı ve dağıtıcı blitz uygulamasını kullanmaktadır.