Call of Duty: Vanguard, tek oyunculu senaryo hikaye, çok oyunculu (multiplayer) ve zombiler modlarını içeren FPS oyunu.

Erkan Calp - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Call of Duty: Vanguard, ödüllü Sledgehammer Games tarafından geliştirilen FPS (birinci şahıs nişancı) oyunudur. Call of Duty serisinin 18. oyunu Vanguard, 5 Kasım’da PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformlarında çıkış yapıyor. Sürükleyici hikaye senaryosunda özel kuvvetlerin kökenine tanık olun. Adrenalin yüklü çevrimiçi çok oyunculu oyunda özel kuvvetler operatörü olun. Evreni genişletilen Zombiler geçidini deneyimleyin. Bu yıl içinde çıkacak yepyeni harita da dahil olmak üzere Warzone ile tam entegre.

Call of Duty: Vanguard İndir

Daha önce görmediğiniz İkinici Dünya Savaşı ortamı. Sürükleyici senaryo modunda dört büyük savaş alanında bulunacak bir ekibi (Task Force One) oluşturan, çok önemli konumda, tarihin seyrini değiştirecek özel kuvvetlerin kökenine tanık olun. Başlangıçta seçilebilir 20 harita ile yenilik açısından zengin çevrimiçi çok oyunculu oyunda orijinal özel kuvvetler operatörü olun. Seride ilk kez, evreni genişletilen Zombiler geçişine hazırlanın. Yeni ve devasa bir haritaya sahip tamamen entegre Call of Duty: Warzone deneyimine kendinizi kaptırın. Modern Warfare’da tanıtılan yeni nesil Call of Duty motoruyla güçlendirilen şimdiye kadarki en bağlantılı Call of Duty: Call of Duty Vanguard.

Tek Oyunculu Senaryo: Tarihin yüzünü değiştirin. Task Force One ekibini oluşturan ve bilinen özel kuvvetler için zemin hazırlayan çok uluslu kahramanların iç içe geçmiş hikayesiyle savaşı deneyimleyin. İşte Call of Duty Vanguard kahramanları:

Özel Lucas Riggs, 20. Tabur, Avustralya 9. Piyade Tümeni, İngiliz Sekizinci Ordu 9. Paraşüt Taburundan Çavuş Arthur Kingsley, İngiliz Ordusu Teğmen Wade Jackson, İzcilik Filosu Altı, Birleşik Devletler Donanması Kızıl Ordunun 138. Tüfek Tümeninden Teğmen Polina Petrova

Dört oynanabilir karakter, dünya çapında gelgiti değiştiren savaşlarda zafer için savaşan modern özel kuvvetler askerinin prototipi ajanlardan biri olmak için savaşır. Tek oyunculu hikayede İkinci Dünya Savaşının dört büyük meydanını kapsayan inanılmaz senaryoda insanlığın kaderini değiştirmek için üzerinize düşeni yapmaya hazırlanın. Avrupa’nın Doğu ve Batı Cephelerinde düşmanlarla çarpışırken, Pasifik ve Kuzey Afrika’da özgür dünya için savaşırken, Midway Adalarında it dalaşı yapın, keskin nişancı hassasiyetiyle Stalingrad’ı koruyun, Fransa üzerine iniş yapın, Kuzey Afrika’da ilerleyen kuvvetleri havaya uçurun.

Çok Oyunculu: 20 Başlangıç Haritası ve Oynamanın Daha Fazla Yolu - Call of Duty Vanguard, çıkış yaptığında 16’sı temel oyun için oluşturulmuş 20 harita ile devasa ilk gün çok oyunculu oynanış sunar. Çok çeşitli ortamlarda orijinal özel kuvvetler operatörlerinden biri olma yolculuğunuzda sıralamada yükselirken yoğun Call of Duty savaşının olduğu adrenalinle dolu aksiyona hazırlanın.

Sledgehammer Games, hızlı tempolu taktiksel birinci şahıs savaşı getiriyor ve daha birçok oynama yolu ile yeniliyor. Bunlar arasında sürükleyici ve tepkisel ortamları yeni bir düzeye taşıyan gelişmiş Gunsmith ve Calibre sistemi ve ilk kez Modern Warfare’da tanıtılan yeni nesil 2’ye 2 silah savaşı modu; Champion Hill. Sekiz takımın ayakta kalan son takımın kazandığı bir dizi kafa kafaya maçlarda mücadele ettiği hızlı aksiyonlu, yakın mesafeli, küçük takım savaşını hayal edin.

Zombiler: Treyarch Tarafından Geliştirilen Acımasız, Büyüleyici Bir Deneyim - Call of Duty Vanguard, Treyarch Studios tarafından geliştirilen tamamen yeni Zombiler oyun moduna sahip. İş birlikçi deneyim devam ediyor ve Dark Aether hikayesiyle iç içe geçerek derinden merak uyandıran bilgiler yaratıyor, bir yandan da modun ünlü olduğu temel oynanışa yenilik getiriyor. Yürüyen ölülerin amansız saldırısını savuştururken Black Ops Cold War Zombies’in öncü olduğu tarifsiz korkuları keşfedin.

Call of Duty: Vanguard, ilk kez Call of Duty: Modern Warfare’da tanıtılan, olağanüstü görsel doğruluk, fotogerçekçi dünya, gerçekçi karakterler ve oynanışı iyileştiren etkileyici grafik performansı sunmak için optimize edilmiş yeni nesil motor tarafından güçlendiriliyor. Call of Duty: Vanguard, Warzone entegrasyonu, çapraz oynanış, çapraz ilerleme ve çıkışla birlikte çapraz nesil desteğiyle şimdiye kadarki en gelişmiş Call of Duty deneyimi.