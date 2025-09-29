Cooking Clash APK, komik bir mutfakta aşçı olarak çalıştığınız Android simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Cooking Clash, klasik yemek pişirme oyunlarına kaotik ve komik bir dokunuş getiren, hızlı tempolu bir mutfak yönetim simülasyonudur.

Oyunun temel zorluğu, sadece yemek pişirmek değil, aynı zamanda tuhaf ve komik tavırlı müşterilerle başa çıkmak ve kazanılan bahşişleri çalınmaktan korumaktır.

Oyun reklam içerir ve uygulama içi satın alma seçenekleri sunar; kullanıcı yorumlarına göre, oyun deneyimini olumsuz etkileyebilecek yüksek reklam sıklığı eleştirilen ana noktalardan biridir.

Android simülasyon oyunları arasında yer alan Cooking Clash APK, oyunculara sürükleyici bir yemek pişirme deneyimi sunuyor. Müşterilerinize istediği yemekleri pişirin, para kazanın ve mutfağınız geliştirin. Müşterilerden hem sipariş parası alacak hem de bazılarından bahşiş alacaksınız.

Yaptığınız yemeğe önem verirseniz, kazandığınız para da aynı oranda artacaktır. Malzemeleri karıştırın, çılgın yemekler ortaya çıkarın ve bahşiş kavanozunu doldurun. Verilen tüm siparişlerin reçetesine erişebilecek ve hangi malzemeyi kullanmanız gerektiğini görebileceksiniz. Lakin, ilerleyen zamanlarda elinizi çabuk tutmalı ve siparişleri hızlı çıkarmalısınız.

Cooking Clash APK İndir

Sadece reçeteye uyarak değil, aklınızdaki yemeği de ortaya koyabilirsiniz. Sonsuz malzeme kombinasyonlarıyla hayalinizdeki tabağı oluşturabilir ve müşterilerinizi etkileyebilirsiniz.

Klasik yemek yapma simülasyonlarının yanı sıra komik bir yapısı bulunan Cooking Clash APK, müşterilerle etkileşime girmenize de olanak tanıyor. Müşterilerle kavga edecek, hırsızları engelleyecek ve eğlenceli içeriklerle sürükleyici bir deneyim yaşayacaksınız.

Siz de Cooking Clash APK indirin ve Android cihazlarınızda eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayın!