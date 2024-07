Craft Box Game Tree APK, kapsamlı bir 3D açık dünyada Minecraft benzeri oyun deneyimi yaşayabileceğiniz Android oyundur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minecraft benzeri Android oyunlar arasında yerini alan Craft Box Game Tree APK'da, blokları kullanarak istediğiniz her şeyi inşa edebilir ve açık dünyayı keşfedebilirsiniz. Daha önce Minecraft veya benzeri bir oyun oynadıysanız bu oyun size çok da uzak gelmeyecektir.

Her şeyi 3D ortamda inşa etmenize olanak tanıyan Craft Box Game Tree, çevrimdışı olarak oynayabileceğiniz yaratıcı ve hayatta kalma modlarına sahiptir. Çevrimdışı ve yerel çoklu oyunculu olarak oynayabilirsiniz. Her şeyin bloklardan oluştuğu bu dünyada evinizi yapın, kaynakları toplayın, balık tutun, hayvanlarla ilgilenin ve aklınıza gelebilecek her türlü şeyi gerçekleştirin.

Minecraft'tan alacağınız hazzın tümünü Craft Box Game Tree APK'dan alabilirsiniz. Açık sandbox dünyası sayesinde istediğiniz her yere gidebilir ve hayalinizdeki üsleri inşa edebilirsiniz.

Craft Box Game Tree APK İndir

Yer üstündeki keşiflerinizi tamamladıysanız, artık yeraltına inebilirsiniz. Evet, çeşitli zorlukların ve yaratıkların da bulunduğu yeraltı mağaralarına adım atacağınız Craft Box Game Tree APK'yı indirerek, siz de oyunun her noktasını keşfedebilirsiniz.

Craft Box Game Tree Oyunu Özellikleri