Craftsman Creepypasta APK, korkunç ortamlar yaratabileceğiniz çok oyunculu bir Minecraft alternatifidir.

Berkcan Aktürk - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Craftsman Creepypasta APK, Minecraft benzeri oyunlar arasında yer alıyor. Açık dünya haritasında istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz Craftsman Creepypasta oyununda, karanlık ve korkunç evreni keşfeceksiniz. Karakterinizi oluşturun, perili kaleler inşa edin ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarın.

50'den fazla karakter arasından birini seçerek oluşturmaya başlayabilirsiniz. Her karakterin benzersiz yetenekleri bulunuyor. Hayatta kalmak için karakterinizi geliştirin ve korkunç yaratıkları alt etmeye çalışın.

İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Craftsman Creepypasta APK, sadece NPC'lere değil, aynı zamanda diğer oyunculara karşı hayatta kalma deneyimi sunuyor. Arkadaşlarınızla takım kurun, diğer oyunculara karşı mücadele edin ve korku dolu maceralar yaşayın!

Craftsman Creepypasta APK İndir

Oyunculara korkunç manzaralar sunmak yerine, oyunculara kendi ortamlarını yaratabilme olanağı sunuyor. korkunç manzaralar inşa edebilir, canavarlar ekleyebilir ve keşfedilmemiş yaratıkları keşfedebilirsiniz. Oldukça basit ve bol içeriğe sahip olan bu oyunda, aklınıza gelen her türlü fikri gerçekleştirebilirsiniz.

Siz de Craftsman Creepypasta APK indirin ve ister tek ister arkadaşlarınızla harika bir sandbox deneyimi yaşayın!

Craftsman Creepypasta Oyunu Özellikleri