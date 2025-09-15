Yenilenen özellikleriyle karşımıza çıkan EA SPORTS FC 26, oyunculara birçok farklı mod ve gerçekçi futbol deneyimi sunmaktadır.

⚡ Önemli Bilgiler EA SPORTS FC 26, daha gerçekçi animasyonlar için yenilenen Hypermotion teknolojisi ve elden geçirilmiş kariyer modu gibi birçok yeni özellik sunan, en son teknolojiyle geliştirilmiş bir futbol simülasyon oyunudur.

Oyunda, UEFA Şampiyonlar Ligi dahil birçok lisanslı ligin yanı sıra 19.000'den fazla gerçek oyuncu ve 700'den fazla gerçek takım bulunur.

Oyun, en popüler modlar olan Kariyer Modu, Ultimate Team, VOLTA FOOTBALL ve Kulüpler (Clubs) gibi çeşitli oyun modlarını içerir.

Yeni FC oyunu olan EA SPORTS FC 26, daha gerçekçi animasyonları ve elden geçirilmiş modlarıyla ön plana çıkıyor. En son teknolojiyle geliştirilen bu futbol oyunu, birçok lisanlı lige ve turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Önceki serilere göre daha iyi bir yapay zekayı oyunculara sunan FC 26'da, takımınızı kurabilir, halihazırda bir takım seçebilir ve turnuvalarda şampiyonluğa oynayabilirsiniz.

Çevrimiçi çok oyunculu veya çevrimdışı bir şekilde futbol heyecanına ortak olabilirsiniz. Farklı modlarda menajer veya oyuncu olarak oynayabilir ve sokak futbolunda kendinizi gösterebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi ve diğer ülke liglerinde takımınızı şampiyonluğa taşıyacaksınız. İster oyuncu ister menajer olarak takımınıza katkı sağlayabilir ve farklı alanlarda futbol deneyimi yaşayabilirsiniz. 19.000'den fazla gerçek futbolcu ve 700'den fazla takım arasından size en uygun olanla kariyerinize başlayabilirsiniz. Ayrıca, kendi futbolcu karakterinizi de oluşturabilirsiniz.

Şüphesiz ki en öne çıkan özelliklerden biri, geliştirilmiş Hypermotion teknolojisidir. Daha akıllı yapay zeka sayesinde, hem oyun içi hem de oyun dışındaki futbol deneyimini en yüksek seviyeye çıkarmaktadır. Kısacası, karşınızdaki rakiplerin vereceği hücum ve savunma tepkileri daha gerçekçi tasarlanmıştır.

Grafik ve oynanış iyileştirmelerine bakacak olursak; daha iyi grafikler, gerçekçi animasyonlar ve elden geçirilen oyun mekanikleriyle birlikte müsabakalar daha sürükleyici bir hale gelmiştir.

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan