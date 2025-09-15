EA SPORTS FC 26
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 97.66 GB
- Üretici Electronic Arts
-
Yenilenen özellikleriyle karşımıza çıkan EA SPORTS FC 26, oyunculara birçok farklı mod ve gerçekçi futbol deneyimi sunmaktadır.
⚡ Önemli Bilgiler
- EA SPORTS FC 26, daha gerçekçi animasyonlar için yenilenen Hypermotion teknolojisi ve elden geçirilmiş kariyer modu gibi birçok yeni özellik sunan, en son teknolojiyle geliştirilmiş bir futbol simülasyon oyunudur.
- Oyunda, UEFA Şampiyonlar Ligi dahil birçok lisanslı ligin yanı sıra 19.000'den fazla gerçek oyuncu ve 700'den fazla gerçek takım bulunur.
- Oyun, en popüler modlar olan Kariyer Modu, Ultimate Team, VOLTA FOOTBALL ve Kulüpler (Clubs) gibi çeşitli oyun modlarını içerir.
Yeni FC oyunu olan EA SPORTS FC 26, daha gerçekçi animasyonları ve elden geçirilmiş modlarıyla ön plana çıkıyor. En son teknolojiyle geliştirilen bu futbol oyunu, birçok lisanlı lige ve turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Önceki serilere göre daha iyi bir yapay zekayı oyunculara sunan FC 26'da, takımınızı kurabilir, halihazırda bir takım seçebilir ve turnuvalarda şampiyonluğa oynayabilirsiniz.
Çevrimiçi çok oyunculu veya çevrimdışı bir şekilde futbol heyecanına ortak olabilirsiniz. Farklı modlarda menajer veya oyuncu olarak oynayabilir ve sokak futbolunda kendinizi gösterebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi ve diğer ülke liglerinde takımınızı şampiyonluğa taşıyacaksınız. İster oyuncu ister menajer olarak takımınıza katkı sağlayabilir ve farklı alanlarda futbol deneyimi yaşayabilirsiniz. 19.000'den fazla gerçek futbolcu ve 700'den fazla takım arasından size en uygun olanla kariyerinize başlayabilirsiniz. Ayrıca, kendi futbolcu karakterinizi de oluşturabilirsiniz.
Türkçe Spikerli EA SPORTS FC 26'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı
Ön siparişe açılan EA SPORTS FC 26'nın Türkiye fiyatı belli oldu. Oyunun standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. İşte detaylar!
EA SPORTS FC 26 İndir
Şüphesiz ki en öne çıkan özelliklerden biri, geliştirilmiş Hypermotion teknolojisidir. Daha akıllı yapay zeka sayesinde, hem oyun içi hem de oyun dışındaki futbol deneyimini en yüksek seviyeye çıkarmaktadır. Kısacası, karşınızdaki rakiplerin vereceği hücum ve savunma tepkileri daha gerçekçi tasarlanmıştır.
Grafik ve oynanış iyileştirmelerine bakacak olursak; daha iyi grafikler, gerçekçi animasyonlar ve elden geçirilen oyun mekanikleriyle birlikte müsabakalar daha sürükleyici bir hale gelmiştir.
Siz de EA SPORTS FC 26 indirin ve serinin en gerçekçi futbol oyununu deneyimleyin!
EA SPORTS FC 26 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
EA SPORTS FC 26 nasıl bir oyun ve ne gibi yenilikler sunuyor?
EA SPORTS FC 26, en son teknolojiyle geliştirilmiş bir futbol simülasyonu oyunudur. Önceki serilere göre daha akıllı bir yapay zeka, daha gerçekçi animasyonlar için yenilenmiş Hypermotion teknolojisi ve elden geçirilmiş kariyer modu gibi birçok yenilik sunar.
Oyunda hangi oyun modları bulunuyor?
Oyun, kariyer modu (menajer ve oyuncu), çevrimiçi çok oyunculu Ultimate Team, kulüpler (Clubs) ve sokak futboluna odaklanan VOLTA FOOTBALL gibi serinin en popüler ve kapsamlı modlarını içerir.
Oyundaki takımlar, oyuncular ve ligler gerçek mi?
Evet, oyun, UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer büyük ligler de dahil olmak üzere birçok lisanslı ligin yanı sıra, 19.000'den fazla gerçek oyuncu ve 700'den fazla gerçek takımla en otantik futbol deneyimini sunar.
Oyunun sistem gereksinimleri nelerdir?
Oyunun sistem gereksinimleri, oynayacağınız platforma (PC, konsol) göre değişiklik gösterir. Genellikle en yeni nesil konsollar ve yüksek performanslı PC'ler için optimize edilmiştir. Detaylı bilgilere oyunun Steam veya konsol mağazası sayfalarından ulaşılabilir.
EA SPORTS FC 26 ücretli mi ve hangi platformlarda oynanabilir?
Evet, oyun ücretli bir ana oyun olarak satılmaktadır ve standart ile ultimate versiyonları gibi farklı fiyat seçenekleri bulunur. PC (Steam), PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch gibi popüler tüm platformlarda mevcuttur.