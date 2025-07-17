Türkçe Spikerli EA SPORTS FC 26'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı

Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 26 ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, FC 26'yı satın almak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

EA SPORTS FC 26 Türkiye Fiyatı

En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan EA SPORTS FC 26'nın standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Bu sürümler Steam, Epic Games Store, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açıldı.

Steam'de oyunun stanadart sürümü 69,99 dolar (2.813 TL), ultimate sürümü ise 99,99 dolar (4.019 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Epic Games Store'da stanadrt sürüm için 2.599,99 TL, ultimate sürüm için 3.599,99 TL fiyat belirlendi.

Xbox ve PlayStation mağazalarında yeni futbool oyununun standart sürümü 2.899,99 TL, ultimate sürümü ise 3.999,99 TL'ye satılıyor. Ultimate sürüm, oyuna çıkışından yedi gün önce erişim dahil birçok avantaj sağlıyor.

EA SPORTS FC 26'da Türkçe Spiker Olacak mı?

EA SPORTS FC 26'nın Steam sayfasında oyunun Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğine sahip olacağı bilgisi mevcut. Epic Games Store sayfasında ise seslendirme kısmında Türkçe de yer alıyor. Bu, oyunun Türkçe spiker desteğ ile geleceğini gösteriyor.

EA SPORTS FC 26 Fragmanı

EA SPORTS FC 26 Çıkış Tarihi

EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak.