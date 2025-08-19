Yenilenen özellikleriyle karşımıza çıkan EA SPORTS Madden NFL 26, oyunculara gerçekçi bir Amerikan futbolu deneyimi yaşatıyor!

Electronic Arts tarafından yayınlanan EA SPORTS Madden NFL 26, her sene olduğu gibi bu sene de oyunculara yeni özellikler sunuyor. Geliştirilmiş yapay zeka, stratejik kadro oluşturma ve gerçekçi oyuncu hareketleriyle birlikte NFL deneyimini doruklara çıkarıyor.

NFL 26'daki farklı mod seçenekleri sayesinde ister tekli maçlar yapabilir, isterseniz de kariyer modunda hem takımınızı hem de bireysel oyuncunuzu geliştirebilirsiniz.

Bir NFL takımını yöneterek kadronuzu oluşturabilir, oyun planınızı belirleyebilir ve ligde üst sıralara oynayabilirsiniz. Vereceğiniz her karar, oyuncularınızın performansını ve takım moralini etkilemektedir. Bu nedenle, antrenmanlarınızdan oyuncu maaşlarına kadar her türlü etkeni sorunsuz tamamlamalısınız.

EA SPORTS Madden NFL 26 İndir

Herhangi bir NFL takımının başına geçmek yerine Superstar modunda yalnızca karakterinizi yönetebilirsiniz. Oyuncunuzun özelliklerini genel olarak belirleyecek ve oyun planlamasındaki mevkinize karar vereceksiniz. Maçlarda iyi performans gösterin ve saha dışında kariyer ilerlemenizi etkileyen kararlar verin.

Siz de EA SPORTS Madden NFL 26 indirerek, gerçekçi bir Amerikan futbolu deneyimi yaşayın!

EA SPORTS Madden NFL 26 Sistem Gereksinimleri