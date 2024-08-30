EA SPORTS Madden NFL 25, yenilenen fizik yapısı ve gerçekçi oynanışıyla birlikte oyuncularla buluştu!

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tiburon tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan EA SPORTS Madden NFL 25, yeni fizik yapısı ve oynanış özellikleriyle oyuncularla buluştu. Gerçekçi NFL deneyimini tam olarak alabileceğiniz bu oyunda, takımınızı geliştirin, lige hazırlayın ve kişiselleştirilmiş hikayeleri deneyimleyin.

Tarzınıza uygun olan bir takım tasarlayın. Takımlarınızı oluştururken, web tabanlı özelleştirme aracı olan Team Builder'ı kullanacak ve tam olarak her özellikten yararlanacaksınız. Tabii ki, Team Builder'ı kullanabilmek için çeşitli gereklilikleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

Önceki oyuna kıyasla NFL 25'te, grafik, fizik ve oynanış değişiklilikleriyle karşılaşacaksınız. Devrim niteliğinde bir değişim ve geliştirmeler olmasa da oyunu daha iyiye götürecek özellikler olduğunu söyleyebiliriz.

EA SPORTS Madden NFL 25 İndir

Yeni fizik odaklı dinamik müdahale sistemiyle birlikte gerçekçi çarpışmalar yaşayabileceksiniz. Siz de EA SPORTS Madden NFL 25 indirin ve Amerikan Futbolu'nu iliklerinize kadar yaşayın!

EA SPORTS Madden NFL 25 Sistem Gereksinimleri