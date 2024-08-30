EA SPORTS Madden NFL 25
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 63.48 GB
- Üretici Electronic Arts
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EA SPORTS Madden NFL 25, yenilenen fizik yapısı ve gerçekçi oynanışıyla birlikte oyuncularla buluştu!
Tiburon tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan EA SPORTS Madden NFL 25, yeni fizik yapısı ve oynanış özellikleriyle oyuncularla buluştu. Gerçekçi NFL deneyimini tam olarak alabileceğiniz bu oyunda, takımınızı geliştirin, lige hazırlayın ve kişiselleştirilmiş hikayeleri deneyimleyin.
Tarzınıza uygun olan bir takım tasarlayın. Takımlarınızı oluştururken, web tabanlı özelleştirme aracı olan Team Builder'ı kullanacak ve tam olarak her özellikten yararlanacaksınız. Tabii ki, Team Builder'ı kullanabilmek için çeşitli gereklilikleri yerine getirmeniz gerekmektedir.
Önceki oyuna kıyasla NFL 25'te, grafik, fizik ve oynanış değişiklilikleriyle karşılaşacaksınız. Devrim niteliğinde bir değişim ve geliştirmeler olmasa da oyunu daha iyiye götürecek özellikler olduğunu söyleyebiliriz.
EA SPORTS Madden NFL 25 İndir
Yeni fizik odaklı dinamik müdahale sistemiyle birlikte gerçekçi çarpışmalar yaşayabileceksiniz. Siz de EA SPORTS Madden NFL 25 indirin ve Amerikan Futbolu'nu iliklerinize kadar yaşayın!
EA SPORTS Madden NFL 25 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i7-6700K (4 çekirdek; 8 iş parçacığı) veya AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 10GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB
- DirectX: Sürüm 12
- Beyaz: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 65 GB kullanılabilir alan