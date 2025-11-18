Tüm zamanların en büyük strateji oyunlarından biri olan Europa Universalis 5, yenilenen kapsamlı özellikleriyle birlikte karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 6 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Europa Universalis V, Paradox Interactive'in amiral gemisi tarihi Grand Strategy (Büyük Strateji) serisinin en yeni oyunudur.

Oyun, serinin temel konsepti üzerine inşa edilmiştir ancak daha önceki oyunlara kıyasla daha ayrıntılı sistemler içerir.

Oyun, serinin geliştiricisi olan Paradox Tinto tarafından geliştirilmiş ve Paradox Interactive tarafından yayınlanmıştır.

Paradox Interactive tarafından yayınlanan ve serinin beşinci oyunu olan Europa Universalis 5, tarihi bir strateji oyunudur. Yeni oyunuyla birlikte daha fazla stratejik yönetimi beraberinde getiren EU5, neredeyse 500 yıllık dünya tarihine tanıklık etmenize olanak tanıyor.

Yüzlerce ulusun ve topluluğun bulunduğu Europa Universalis V oyununda, kaderinize yön verecek ve ülke yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Aldığınız kararlar, her açıdan hükümete ve topluluğunuza yön vermektedir. Ticaret, diplomasi, savaş ve diğer tüm konularda çıkarlarınızı önde tutmalısınız.

Diplomatik açıdan kötü olan ülkeleri güçlendirebilir ve çeşitli ittifaklar kurabilirsiniz. Kırılgan dönemlerinizi diğer ülkelerle yardımlaşarak atlatabilir, pazarlık edebilir ve savaşlarda destek alabilirsiniz.

Sınırlarınızı genişletmek içi yapabileceğiniz en olağan şey savaşmaktır. Yeni topraklar fethedin, ordunuzu düzene sokun ve hem kara hem de denizde söz sahibi olun. Asker konusuna gelecek olursak; yerel halktan insanlar toplayabilir, paralı asker tutabilir veya asker eğitebilirsiniz.

Europa Universalis V Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows® 10 Home 64 Bit

İŞLEMCI: Intel® Core™ i7-8700K | AMD® Ryzen™ 5 3600

BELLEK: 16 GB RAM

EKRAN KARTI: Nvidia® GeForce™ GTX 1060 (6GB) | AMD® Radeon™ RX 580 (8GB) | Intel® Arc™ A380 (6GB) | Intel® Arc™ 140V

DEPOLAMA: 20 GB kullanılabilir alan