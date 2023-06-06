Far Cry 3 Blood Dragon
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3000.00 MB
- Üretici Ubisoft
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Far Cry serisinin en sıra dışı oyunuyla tanışın. Far Cry 3 Blood Dragon ile 80’ler komedisini ve açık dünya FPS deneyimini bir arada yaşayın.
Far Cry 3 Blood Dragon esasında bir DLC olarak tasarlanmıştı. Sonradan ayrı olarak, tek başına çalışabilen bir oyun olarak piyasaya sürüldü. Mekanik olarak neredeyse Far Cry 3’ün aynısı olan Blood Dragon görsellik ve hikaye bakımından ise bambaşka bir oyundur.
Far Cry 3 Blood Dragon’da artık gelecekteyiz. Fakat bu gelecek tasviri tıpkı 80’li yıllarda yaşayan insanların 2000’li yılları tahayyül ettiği gibi. Tam bir 80’ler filmi tadında olan bu oyun pek çok kişi için en iyi Far Cry oyunlarından biri. Far Cry serisinin en ilginç oyunu olan bu yapımı FPS seven herkese öneriyoruz.
Far Cry 3 Blood Dragon İndir
Siz de hemen Far Cry 3 Blood Dragon indirin ve bu benzersiz FPS oyununun keyfine varın. DLC tadındaki bu oyun sizi yer yer güldürecek, bazen de ağzınızı açık bırakacak.
Far Cry 3 Blood Dragon İncelemesi
Far Cry 3: Blood Dragon incelemesi ile çok sayıda oyuncu tarafından merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Eğer Ubisoft tarafından yıllar önce piyasaya sürülen yapımı henüz oynamadıysanız hazırladığımız yazıya göz atabilir ve Far Cry 3: Blood Dragon hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Far Cry 3 Blood Dragon Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 8
- İşlemci: 2.66 GHz Intel Core2 Duo E6700 ya da 3.00 GHz AMD Athlon 64 X2 6000+
- Bellek: 2 GB
- Ekran Kartı: 512 MB DirectX 9.0c
- Depolama: 3 GB HD space
- Ses: DirectX 9.0c
Akıcı oynanış
Oldukça farklı ve ilgi çekici bir dünyası var
Komedisi çok iyi
Ara sahneler şahane
Özgün yapısı
Kısa