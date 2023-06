Far Cry serisinin en sıra dışı oyunuyla tanışın. Far Cry 3 Blood Dragon ile 80’ler komedisini ve açık dünya FPS deneyimini bir arada yaşayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Far Cry 3 Blood Dragon esasında bir DLC olarak tasarlanmıştı. Sonradan ayrı olarak, tek başına çalışabilen bir oyun olarak piyasaya sürüldü. Mekanik olarak neredeyse Far Cry 3’ün aynısı olan Blood Dragon görsellik ve hikaye bakımından ise bambaşka bir oyundur.

Far Cry 3 Blood Dragon’da artık gelecekteyiz. Fakat bu gelecek tasviri tıpkı 80’li yıllarda yaşayan insanların 2000’li yılları tahayyül ettiği gibi. Tam bir 80’ler filmi tadında olan bu oyun pek çok kişi için en iyi Far Cry oyunlarından biri. Far Cry serisinin en ilginç oyunu olan bu yapımı FPS seven herkese öneriyoruz.

Far Cry 3 Blood Dragon İndir

Siz de hemen Far Cry 3 Blood Dragon indirin ve bu benzersiz FPS oyununun keyfine varın. DLC tadındaki bu oyun sizi yer yer güldürecek, bazen de ağzınızı açık bırakacak.

Far Cry 3 Blood Dragon Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 8

: Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 8 İşlemci : 2.66 GHz Intel Core2 Duo E6700 ya da 3.00 GHz AMD Athlon 64 X2 6000+

: 2.66 GHz Intel Core2 Duo E6700 ya da 3.00 GHz AMD Athlon 64 X2 6000+ Bellek : 2 GB

: 2 GB Ekran Kartı : 512 MB DirectX 9.0c

: 512 MB DirectX 9.0c Depolama : 3 GB HD space

: 3 GB HD space Ses: DirectX 9.0c