Finnish Cottage Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici RANELA GAMES
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Finnish Cottage Simulator, Finlandiya'nın yaz doğasını deneyimleyebileceğiniz bir simülasyon oyunudurç
Üst düzey bir kır evi deneyimi sunan Finnish Cottage Simulator, Finlandiya'nın yaz havasını tadabileceğiniz bir yaşam simülasyonudur. Herhangi bir belirli konuya bağlı kalmayan bu oyunda, genel olarak her şeyi yapacaksınız. Saunaya gidin, ızgara yapın, balık tutun, oyun oynayın veya sarhoş olun.
Klübe hayatı beklediğinizden daha zor olabilir. Her şeyden sorumlusunuz ve can sıkıcı şeylerle başa çıkacaksınız. Kulübenizi tamir edin, geliştirin, karnınızı doyurun, dış etkenlerden korunun ve her türlü olaya karşı dikkatli olun.
Finnish Cottage Simulator, oyunculara gerçekçi bir balık tutma deneyimi sunmaktadır. Teknenize atlayarak balık tutabilir veya kıyıda avlanabilirsiniz. Tuttuğunuz balıkları ızgaranızda pişirebilir ve beslenebilirsiniz.
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Finnish Cottage Simulator İndir
Hem tek hem de çok oyunculu oynayabileceğiniz Finnish Cottage Simulator'ı indirin ve Finlandiya'nın yaşamını bilgisayarlarınızda deneyimleyin.
Finnish Cottage Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan