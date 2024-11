Finnish Cottage Simulator, Finlandiya'nın yaz doğasını deneyimleyebileceğiniz bir simülasyon oyunudurç

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Üst düzey bir kır evi deneyimi sunan Finnish Cottage Simulator, Finlandiya'nın yaz havasını tadabileceğiniz bir yaşam simülasyonudur. Herhangi bir belirli konuya bağlı kalmayan bu oyunda, genel olarak her şeyi yapacaksınız. Saunaya gidin, ızgara yapın, balık tutun, oyun oynayın veya sarhoş olun.

Klübe hayatı beklediğinizden daha zor olabilir. Her şeyden sorumlusunuz ve can sıkıcı şeylerle başa çıkacaksınız. Kulübenizi tamir edin, geliştirin, karnınızı doyurun, dış etkenlerden korunun ve her türlü olaya karşı dikkatli olun.

Finnish Cottage Simulator, oyunculara gerçekçi bir balık tutma deneyimi sunmaktadır. Teknenize atlayarak balık tutabilir veya kıyıda avlanabilirsiniz. Tuttuğunuz balıkları ızgaranızda pişirebilir ve beslenebilirsiniz.

Finnish Cottage Simulator İndir

Hem tek hem de çok oyunculu oynayabileceğiniz Finnish Cottage Simulator'ı indirin ve Finlandiya'nın yaşamını bilgisayarlarınızda deneyimleyin.

Finnish Cottage Simulator Sistem Gereksinimleri