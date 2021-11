GTA Trilogy The Definitive Edition

Sevilen GTA oyunları bir arada! GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Grand Theft Auto (GTA) Trilogy The Definitive Edition PC'de!

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition (GTA Trilogy) PC oyunu, GTA serisinden üç oyun içeriyor. GTA Trilogy The Definitive Edition, 2001’de çıkış yapan GTA 3 (Grand Theft Auto III), 2002’de çıkış yapan GTA Vice City (Grand Theft Auto Vice City ve 2004’te çıkış yapan GTA San Andreas (Grand Theft Auto San Andreas) oyunlarını kapsayan harika bir paket. Tüm bu GTA oyunları yeni nesil için güncellendi.

Parlak yeni aydınlatma dahil olmak üzere kapsamlı geliştirmelerle birlikte çevresel yükseltmeler, yüksek çözünürlüklü dokular, artırılmış çizim mesafeleri, GTA 5 tarzı kontroller ve hedefleme ve fazlasıyla sevilen GTA dünyasını yepyeni detaylı seviyeleriyle hayata geçiriyor. GTA üçlemesi Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition Steam yerine Rockstar Games Launcher üzerinden ön satışa açıldı.

GTA Trilogy İndir

Grand Theft Auto III (GTA 3), New York City’den esinlenerek tasarlanmış özgürlük şehri Liberty City’e dayanıyor. Hikaye, bir soygun sırasında kız arkadaşı tarafından ihanete uğrayan ve ölümüne terk edilen ve kendisini suç, uyuşturucu, çete savaşı, yozlaşmayla dolu bir dünyaya sürükleyen intikam arayışında sessiz bir kahraman olan Claude’ya dayanıyor.

Grand Theft Auto Vice City (GTA Vice City), 1986’da Miami’yi akıllara getiren Vice City’de geçiyor. Hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra istemeden uyuşturucu işine karışan, şehirdeki diğer suç örgütlerinden güç alarak imparatorluk kurmaya başlayan gangster Tommy Vercetti’ye dayanıyor.

Grand Theft Auto San Andreas (GTA San Andreas), 1992 yılında kurgusal San Andreas eyaletinde geçiyor ve üç ana şehirden oluşuyor: Los Santos (Los Angeles), San Fierro (San Francisco) ve Las Venturas (Las Vegas). Oyun, annesinin öldürülmesinin ardından eve dönüp yozlaşmış otoriteler ve güçlü suçlularla çatışırken eski çetesine ve suç dolu hayatına geri dönen eski gangster Carl Johnson’ı konu alıyor.

Yeniden oluşturulmuş ışık sistemi, yükseltilmiş araç ve karakter modelleri, yeni gezinme ve ekran tasarımları, iyileştirilmiş gölgeler, yansımalar ve çizim mesafeleri dahil olmak üzere üç Gta oyunu da GTA Trilogy The Definitive Edition için yeniden düzenlendi. Ayrıca kontroller GTA V ile aynı olacak şekilde güncellendi ve kontrol noktası sistemi otomatik olarak yeniden başlatmaya izin verecek şekilde geliştirildi.

GTA Trilogy Sistem Gereksinimleri

GTA Trilogy The Definitive Edition PC’de oynamak için gerekli donanımlar GTA Trilogy sistem gereksinimleri altında listelenmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Depolama: 45GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Depolama: 45GB boş alan

Not: Kurulum, etkinleştirme (aktivasyon) ve online oynama, Rockstar Games Launcher ve Rockstar Games Social Club’a giriş yapmayı gerektirir. Aktivasyon, online oynama ve periyodik doğrulama için internet gereklidir.

GTA Trilogy Ne Zaman Çıkacak?

GTA üçlemesinin yenilenmiş sürümü GTA Trilogy uzun adıyla Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition, 11 Kasım 2021'de çıkış yaptı. GTA Trilogy PC fiyatı (ön satış) 529 TL olarak belirlendi. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ı Rockstar Store'dan web üzerinden veya Rockstar Games Launcher'dan 5 Ocak 2022'ye kadar satın alanlara, fiyatı 15$ veya daha fazla olan bir üründen 10$ indirim kazanma fırsatı sunuldu. İndirim 16 Ocak 2022'de sona eriyor.