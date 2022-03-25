Grand Theft Auto 3 klasik bir açık dünya aksiyon oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Grand Theft Auto 3 çıktığı dönem oyun tarihinde bir dönüm noktası olmayı başarabilmiş açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu.

Hatırlanacağı üzere GTA serisinin ilk iki oyununda kuşbakışı bir kamera açısıyla kahramanımızı yöneterek oyunu oynamaktaydık. Oyunun geliştiricisi Rockstar, GTA 3 ile birlikte oldukça radikal bir karar almıştı ve GTA serisinin 3 boyutlu dünyaya taşımıştı. Açık dünya tabanlı aksiyon oyunlarının yeni yüzünü belirleyen Grand Theft Auto 3 bilgisayarımızda ve oyun konsollarımızda keyifli zaman geçirmemiz için benzersiz bir seçenek olmuştu.

Grand Theft Auto 3 Özellikleri

Zengin bir dünya,

Sürükleyici bir oynanış,

Kaliteli grafikler,

Zengin içerik,

Bol aksiyon,

Görsel efektler ve daha fazlası,

Liberty City adlı şehirde geçen suç ve karmaşa dolu bir hikaye içeren Grand Theft Auto 3'te bütün olaylar bir banka soygunuyla başlıyor. Oyunumuzun ana kahramanı olan Claude bu banka soygununda kız arkadaşı tarafından ihanete uğruyor ve vurularak yaralanıyor. Polis tarafından ele geçirilen Claude bir şekilde hapishaneye götürülürken kaçmayı başarıyor ve Liberty City'nin yer altı dünyasında her şeye sıfırdan başlayarak kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Biz de kahramanımızın bu mücadelesinde ona yardımcı oluyoruz. Bu yolculuğumuz boyunca farklı mafya aileleriyle iş yapıp adımızdan söz ettirmeye çalışırken bolca aksiyon yaşıyoruz.

Grand Theft Auto 3'te oyuncular arabaları çalarak açık dünyada serbest bir şekilde gezinti yapabilecekleri gibi diledikleri zaman görevleri başlatıp bu görevleri tamamlamaya çalışabiliyorlar. Oyun dünyasında bir klasik olan Grand Theft Auto 3'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 2000 işletim sistemi

- 450 MHZ Pentium III işlemci

- 96 MB RAM

- 16 MB Direct 3D destekli ekran kartı

- Microsoft DirectX 8.1

- 500 MB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

Grand Theft Auto 3 İndir

Oyunun mobil versiyonları da ilerleyen yıllarda yayınlanmıştı. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlarca kez satan ve indirilen başarılı oyun, günümüzdeki GTA V'in de ilham kaynağı olmuştur. Oyun dünyasında derin izler bırakan GTA serisi son olarak GTA V ile karşımıza çıkmıştı. 100 milyondan fazla kez satan başarılı oyun, ülkemizde ve dünya da milyonlara ulaşmaya devam ederken, serinin en iyi oyunlarından olan GTA 3'te başarılı sürecine kaldığı yerden devam ediyor.