Laptop Tycoon APK, kendi laptop imparatorluğunuzu kurabileceğiniz bir Android simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunun temel amacı, bir dizüstü bilgisayar şirketi kurmak, şirketinizin adını belirlemek, yeni teknolojiler geliştirmek, tasarımlar yapmak ve ürünlerinizi küresel pazarda rekabete sokmaktır.

Oyuncular, şirketin başarısını doğrudan etkileyen işlemci, ekran kartı, depolama, ekran boyutu, işletim sistemi ve tasarım gibi kritik donanım bileşenlerini seçerek kendi laptoplarını sıfırdan tasarlarlar.

Sadece ürün geliştirmek yetmez; oyuncular aynı zamanda ürünlerini pazarlamak, yeni teknolojileri araştırmak ve geliştirmek için bütçe ayırmak zorundadırlar.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Laptop Tycoon APK, kendi dizüstü bilgisayar şirketinizi kurmaya çalıştığınız bir simülasyon oyunudur. Genç ve hevesli bir iş adamısınız. Tatmin edici bir sermayeyle oyuna başlıyor ve şirketinizi büyütmeye çalışıyorsunuz. En iyi bilgisayarları tasarlayın ve kazançlı bir şekilde müşterilere satın!

Teknoloji devleriyle rekabet edeceğiniz Laptop Tycoon Mobile APK'da, hem işletme yönetimi hem de geliştirme aşamasında söz sahibi olacaksınız. Rakipleriniz sürekli yeni ürünler çıkarıyor. Onlarla rekabet edebilmek için yeni ve modern teknolojiye uygun olan modelleri piyasaya sürmelisiniz.

Laptop Tycoon APK İndir

Şirketinizi geliştirmek için araştırma ve geliştirme departmanınıza yatırım yapmalısınız. Yeni çalışanlar işe alın, en iyi parçaları kullanın ve daha kapsamlı yazılımlar tasarlayın.

Tasarladığınız bilgisayarların performansı ön planda olsa da, görünüşü de oldukça önemlidir. Hangi türde laptop ürettiğinizi göz önünde bulundurarak farklı görseller elde etmeli ve kullanıcıya en iyi seçeneği sunmalısınız.

Siz de Laptop Tycoon APK indirin ve Android cihazlarınızda kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Laptop Tycoon Oyunu Özellikleri

Android için simülasyon oyunu

Dizüstü bilgisayar şirketi oluşturma

Bilgisayar tasarlama ve geliştirme

Piyasadaki diğer rakiplerle mücadele

Sürükleyici oyun deneyimi