Moonvile
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici Shadow Wrought Games
-
Moonvile, son zamanlarda piyasaya sürülen en eğlenceli parti oyunları arasında yer almaktadır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Moonvile, 2 ila 12 oyuncu arasında oynanabilen asimetrik PvP türündedir.
- Oyunda, sessizlik periyotlarından sonra gerçekleşen, kritik bir dönüm noktası olan Kanlı Ay olayı mevcuttur.
- Büyücülerin temel amacı, haritadan iksirler toplayarak portal açmak ve kaçmaktır.
Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Moonvile, eğlenceli bir parti oyunudur. 2 ila 12 oyuncuya kadar oynanabilen bu oyunda, avcı ve büyücü rolü olmak üzere iki adet karakter bulunmaktadır. Avcı olarak büyücüleri durdurmalı, büyücü rolünde ise avcıdan kaçmaya çalışmalısınız.
Büyücüler, evdeki iksirleri bulup portal açmaya çalışırlar. Sadece portal açmak için değil, aynı zamanda avcıya karşı kendini korumak için de iksirler kullanılabilir. Oyunun başında, portalların açılması için gereken büyü gücünü ayarlayabilirsiniz.
Moonvile İndir
Görsel ve oynanış açısından oldukça tatmin edici olan bu oyun, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi alternatiflerdendir. Sadece aksiyonu ve gerilimi değil, aynı zamanda içerikleriyle de oyuncuları kendine çeken bir yapıya sahiptir.
Büyücüleri öğrendiğinize göre artık Avcıların görevini anlatabiliriz. Avcılar, büyücülerin portal açıp kaçmasına engel olmalıdır. Kısaca oyunun temeli bunun üzerine kuruludur. Lakin seçeceğiniz büyü setleri, stratejik oynanışlar ve çeşitli içerikler oyunun seyrini biraz da olsa değiştirebilmektedir. Örneğin, kanlı ay çıkınca büyücülerin saklandığı yeri görebilirsiniz.
Siz de Moonvile indirin ve harika bir parti oyunu deneyimi yaşayın!
Moonvile Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-bit versions)
- İŞLEMCI: Intel i5-4670K, AMD Ryzen 5 2600
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: GTX 1050 TI 4GB
- DIRECTX: Sürüm 11
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 3 GB kullanılabilir alan
- İLAVE NOTLAR: 1920 X 1080 60 FPS+ High Settings
Sıkça Sorulan Sorular
Moonvile kaç oyuncuyla oynanabilir ve temel amacı nedir?
Oyun, 2 ila 12 oyuncu arasında oynanabilir. Temel amaç, Avcılar için Büyücüleri avlamak ve elemek; Büyücüler için ise portalları açmak ve karanlık diyardan kaçmaktır.
Büyücüler portalları nasıl açar?
Büyücüler, haritadan gizlenmiş iksirleri toplayarak "Büyü Gücü" çubuğunu doldururlar. Çubuk tamamen dolduğunda portallar açılır ve Büyücüler kaçış yoluna sahip olurlar.
Avcılar, yakaladıkları Büyücüleri kalıcı olarak nasıl eler?
Avcılar, yakaladıkları Büyücüleri Ruh Ocağı'na (Soul Furnace) hapsederler. Büyücü burada çok uzun süre kalırsa kalıcı olarak elenir. Ancak Büyücüler, süre dolmadan diğer arkadaşları tarafından kurtarılabilir.
Oyunun Erken Erişim (Early Access) süresi ne kadar sürecek?
Geliştiricilerin mevcut planlarına göre, Moonvile'ın yaklaşık 6 ay boyunca Erken Erişim'de kalması beklenmektedir. Bu süre, topluluk geri bildirimleriyle yeni içerik, dengeleme ve optimizasyonlar eklenmesi için kullanılacaktır.
Moonvile'ın fiyatı gelecekte değişecek mi?
Geliştiriciler, şu anda Erken Erişim sırasında veya tam sürüm yayınlandıktan sonra oyunun fiyatını değiştirmeyi planlamadıklarını belirtmişlerdir.