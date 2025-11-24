Moonvile, son zamanlarda piyasaya sürülen en eğlenceli parti oyunları arasında yer almaktadır.

Berkcan Aktürk - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Moonvile, 2 ila 12 oyuncu arasında oynanabilen asimetrik PvP türündedir.

Oyunda, sessizlik periyotlarından sonra gerçekleşen, kritik bir dönüm noktası olan Kanlı Ay olayı mevcuttur.

Büyücülerin temel amacı, haritadan iksirler toplayarak portal açmak ve kaçmaktır.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Moonvile, eğlenceli bir parti oyunudur. 2 ila 12 oyuncuya kadar oynanabilen bu oyunda, avcı ve büyücü rolü olmak üzere iki adet karakter bulunmaktadır. Avcı olarak büyücüleri durdurmalı, büyücü rolünde ise avcıdan kaçmaya çalışmalısınız.

Büyücüler, evdeki iksirleri bulup portal açmaya çalışırlar. Sadece portal açmak için değil, aynı zamanda avcıya karşı kendini korumak için de iksirler kullanılabilir. Oyunun başında, portalların açılması için gereken büyü gücünü ayarlayabilirsiniz.

Moonvile İndir

Görsel ve oynanış açısından oldukça tatmin edici olan bu oyun, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi alternatiflerdendir. Sadece aksiyonu ve gerilimi değil, aynı zamanda içerikleriyle de oyuncuları kendine çeken bir yapıya sahiptir.

Büyücüleri öğrendiğinize göre artık Avcıların görevini anlatabiliriz. Avcılar, büyücülerin portal açıp kaçmasına engel olmalıdır. Kısaca oyunun temeli bunun üzerine kuruludur. Lakin seçeceğiniz büyü setleri, stratejik oynanışlar ve çeşitli içerikler oyunun seyrini biraz da olsa değiştirebilmektedir. Örneğin, kanlı ay çıkınca büyücülerin saklandığı yeri görebilirsiniz.

Siz de Moonvile indirin ve harika bir parti oyunu deneyimi yaşayın!

Moonvile Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-bit versions)

İŞLEMCI: Intel i5-4670K, AMD Ryzen 5 2600

BELLEK: 8 GB RAM

EKRAN KARTI: GTX 1050 TI 4GB

DIRECTX: Sürüm 11

AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

DEPOLAMA: 3 GB kullanılabilir alan

3 GB kullanılabilir alan İLAVE NOTLAR: 1920 X 1080 60 FPS+ High Settings