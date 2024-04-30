Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Witch It, cadılarla avcıların mücadelesini konu alan bir saklambaç oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Witch It, eğer heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli bir saklambaç oyunu oynamak isterseniz, kesinlikle oynamanız gereken bir yapımdır. Online altyapıya sahip olan bu aksiyon oyunu, çok oyunculu bir ortamda saklambaç oynamanıza imkan tanıyor. Witch It'te temel olarak cadı avı konu alınıyor. Bir dönemler, insanlar büyü yaptıkları gerekçesiyle cadıları avlamaya çalışıyorlardı. İşte bu olaylar Witch It ile bir oyuna dönüşüyor.

Oyun içerisinde oyuncular, cadılar veya avcılar taraflarından birini seçebilmekteler. Cadı olan oyuncuların görevi, etraftaki eşyalara dönüşerek raunt sonuna kadar saklanmaktır. Avcı olan oyuncular ise ipuçlarını araştırmak ve cadıları yakalamak zorundalar. Witch It, Fantastik bir dünya yaratıyor ve bu dünyayı bir görsel şölene dönüştürüyor diyebiliriz.

Witch It İndir

Arkadaşlarınızla eğlenerek oynayabileceğiniz bu oyun, farklı birçok içeriği beraberinde getiriyor. Cadı veya avcı olduğunuzda farklı yeteneklere sahip olacaksınız. Örnek olarak cadılar, harita üzerindeki bir nesneye dönüşüp saklanabilir, avcılara yanıltıcı işaretler gönderebilir, sersemletebilir ve nesne olarak uçabilirler.

Cadıların yanı sıra avcılar, saklanan diğer oyuncuları bulmak için haritaya konum bulucu tavuklar gönderebilir, yüksek yerlere hızlıca tırmanabilir veya zıplama saldırısı yapabilirler. Örnek verecek olursak; tavuğu haritanın belirle bölgelerinde kullanarak bölgede cadı olup olmadığını bilebilirsiniz. Tavuk atma yeteneğinin yanı sıra avcılar bulundukları yere darbeli bir şekilde zıplayıp yere çakılarak cadıları öldürebilirler.

Belirli süre içerisinde avcılar cadıları bulamazsa oyunu otomatik olarak cadılar kazanmaktadır. Arkadaşlarınızla hem eğlenip hem de rekabet edebileceğiniz Witch It'i indirerek, siz de saklambaç deneyimi yaşayabilirsiniz.

Witch It Sistem Gereksinimleri