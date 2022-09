My Little Paradise APK

Android akıllı telefon ve tablet modelleri için yayınlanan My Little Paradise APK ile kendi tatil köyünüzü tasarlayabilir ve işletebilirsiniz. Tatil köyü simülasyonu olarak karşımıza çıkan My Little Paradise APK'da rengarenk içeriklerden yararlanabilecek, ihtişamlı bir tatil yeri inşa etmeye çalışacağız. Kendimize ait bir adada tatil yeri yaratacağımız oyunda birbirinden farklı animasyonlar da bulunacak. Çeşitli tatil yeri dekorasyonlarına ücretsiz olarak ulaşabileceğimiz oyun, her ay yepyeni içeriklerini oyuncuları ile paylaşmaya devam ediyor. A'dan z'ye her detayın yer aldığı Android simülasyon oyununda keyifli vakit geçireceğiz.

My Little Paradise APK Özellikleri

15.000'den fazla animasyonu öğeler,

Tropik Ada ve Uçurum Ada adında iki farklı ada seçeneği,

Çeşitli tatil yeri aktiviteleri,

Sezgisel düzenlemeler,

Uçak ve gemi gibi özel araçlar,

Haftalık ödüller,

Yönetici olarak rol alacağımız My Little Paradise APK'da kendimize ait bir tatil köyü inşa edeceğiz. Sıfırdan başlayacağımız bu tatil yerinde pek çok içerikten faydalanacak, online olarak başka tatil köylerini de görme fırsatı elde edeceğiz. Çevremizde bulunan arkadaşlarımızın tatil yerlerini de ziyaret edebileceğimiz oyunda yeni fikirler de edinme fırsatı bulacağız. Tatil yerimize müşteri çekebilmek için çeşitli etkinlikler organize edeceğimiz oyunda ziyaretçilerinizi gemi ve uçak gibi araçlar ile adamıza misafir edeceğiz. Tatil yerimiz için çeşitler restoranlar inşa edebilecek, yüzme havuzları ile ziyaretçilerimize eğlenceli anlar yaşatacak ve daha fazla etkinlik ile onlara keyifli zaman geçirtmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde tesisimizi de dilediğimiz gibi genişletme fırsatı bulacağız. Tabi bu genişletme belirli şartlara bağlı olacak. Oyunda ilerledikçe adamız daha da güzel bir hale gelebilecek.

Yayınlanan fragmanında oyunculara pek çok içeriğini detaylı bir şekilde gösteren mobil oyun, yayınlanmasından bugüne dek milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yaptı. Google Play'de olumlu geri bildirimler almaya devam eden yapım, 1 milyon indirme barajını çoktan geride bırakmayı başardı.