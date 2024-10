My Trade Card Shop Simulator APK

Kendi TCG kart mağazanızı oluşturabildiğiniz My Trade Card Shop Simulator APK, Android cihazlar için geliştirilen bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Raflarınızı nadir ve benzersiz olan TCG kartlarıyla donattığınız My Trade Card Shop Simulator APK oyununda, şehrinizdeki en iyi koleksiyoncu olma yolunda ilerlemektesiniz. Gelişmiş bir Android simülasyon oyunu olan My Trade Card Shop Simulator, oyunculara koleksiyoncu dükkanı açmasına olanak sağlamaktadır. Kendi dükkanınızı açın, nadir kartları toplayın ve müşterilerinize satarak dükkanınızı büyütün!

Kartlarınızı raflara dizmeden önce mağazanızı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Hayalinizdeki TCG kart mağazasının ilk adımlarını attığınıza göre, artık rafları en yeni güçlendirici paketlerle stoklayabilir ve kendi fiyatlarınızı belirleyebilirsiniz.

Kart mağazanızı geliştirmek için topladığınız kartlara fiyat farkı koyarak satmalısınız. Her ne kadar önemli olan koleksiyonunuz olsa da, ilk planınız her zaman para kazanmak olmalıdır. Kart satış stratejilerinden doğru anlaşmalara kadar her şeyi kendi avantajınıza göre şekillendirin ve mağazanızı bir profesyonel gibi yönetin.

Hayalinizdeki kart satış mağazasını oluşturmak çok yakınınızda. TCG dünyasını deneyimleyin, tüm kartları toplayın ve müşterilerinize satın.

Sadece kart almak ve satmak değil, aynı zamanda mağaza içerisinde kart oyunu da oynatabilirsiniz. Mağazanızın bir köşesine koyacağınız masa ile birlikte kullanıcıların oyun alanlarını oluşturabilir ve müşterilerinizi memnun edebilirsiniz.

