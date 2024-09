My Supermarket Simulator 3D APK

My Supermarket Simulator 3D APK, kendi süpermarketinizi oluşturabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 50 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android simülasyon oyunları arasında yer alan My Supermarket Simulator 3D APK, piyasadaki süpermarket simülasyonlarına rakip olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık her türden simülasyon oyunlarıyla karşılaşmaktayız. Türdeki yapımların çoğalmasıyla birlikte aynı konuya bağlı olan benzer işlere de fazlaca rastlamaktayız. My Supermarket Simulator 3D oyunu da bunlardan biridir diyebiliriz.

Yönetici rolünü üstlendiğiniz My Supermarket Simulator 3D APK'da, kendi süpermarketinizi oluşturabilir ve mağazanızı gitgide geliştirebilirsiniz. İlk olarak mağazanızın dekorasyon ve düzenleme işlerini yapmalısınız. Ardından ürün tedarik edin, raflara ekleyin ve fiyatlarını belirleyin.

My Supermarket Simulator 3D APK İndir

My Supermarket Simulator, mağaza içerisindeki dekorasyon işlerinden kasiyerliğe kadar size bırakmaktadır. Rafları, tezgahları, kasayı ve mağaza temizliğini tek başınıza halledin. Giderek büyümenin ardından yeni personelleri işe alarak yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Para kazanmaya başladıysanız, yeni ürünler tedarik edebilir ve stoğunuzu artırabilirsiniz. Sadece nakit olarak değil, aynı zamanda kartla da ödeme alacaksınız. Kasadaki para alışverişini hesaplamalı ve müşteriye doğru para üstü vermelisiniz.

Siz de My Supermarket Simulator 3D APK indirin ve akıllı telefonlarınızda kendi süpermarketinizi oluşturabildiğiniz bir simülasyon oyunu deneyimi yaşayın!