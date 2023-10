Ni no Kuni serisi artık mobil platformlarda! Ni no Kuni: Cross Worlds ile benzersiz bir MMORPG tecrübesi sizleri bekliyor.

Level-5 ile Netmarble tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir MMORPG olan Ni no Kuni: Cross Worlds; 2021 yılında iOS, Android ve PC için piyasaya sürüldü. Çapraz ilerlemeye izin veren bu yapımda her an her yerde oyununuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Ni no Kuni serisinin üçüncü oyunu olan Cross Worlds, önceki oyunların izinden giden bir yapım olmuş. Hem görsel hem de atmosfer olarak önceki oyunları andıran bu yapım serinin hayranlarını epey sevindirecek bir yapım.

Bu oyun tipir bir MMORPG’dir ve bu türdeki diğer oyunlarda yapabileceğiniz her şeyi yapmanıza imkan verir. Görevleri tamamlayıp, seviye atlayıp, diğer insanlarla tanışabileceğiniz bu oyunda kendi evinizi ve çiftliğinizi de yapabilmeniz mümkün.

Bir karakter seçin ve Ni no Kuni: Cross Worlds’ün renkli dünyasına kendinizi bırakın. Dilerseniz ana hikayeyi takip edin dilerseniz de yan görevlere dalarak açık dünyadaki karakterleri tanıma fırsatı yakalayın.

Ni no Kuni: Cross Worlds İndir

Eğer anime oyunlarından ve renkli görsellikten hoşlanıyorsanız Ni no Kuni: Cross Worlds indirebilirsiniz. Telefonunuzdan ya da tabletinizden oynayabileceğiniz bir MMORPG olan Ni no Kuni: Cross Worlds size keyifli saatler geçirmenize yardımcı olacak.