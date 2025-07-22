Off The Grid
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 27.34 GB
- Üretici Gunzilla Games
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Off The Grid, hızlı tempolu oynanışı ve fütüristik içerikleriyle karşımıza çıkan bir battle royale oyunudur.
Gunzilla Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Off The Grid, yakın gelecekte geçen bir battle royale oyunudur. Mükemmel grafikleri ve hızlı tempolu oynanışıyla karşımıza çıkan Off The Grid, aynı zamanda ücretsiz olarak yayınlanıyor.
Oyunculara yenilikçi bir oynanış sunan ve en iyi battle royale oyunları arasında yer alan Off The Grid, devasa ve gerçekçi bir haritaya sahiptir. En ileri teknolojiyle inşa edilen bu saklı cennette rakiplerinize karşı mücadele verin, karakterinizin özelliklerini kullanarak saldırı yapın ve zafere ulaşmaya çalışın.
Modüler bir ölüm makinesi olduğunuzu unutmayın. 15'ten fazla güçlendirilmiş sibernetik uzva sahipsiniz. İstediğiniz her an bu uzuvları değiştirebilir, çatışma sırasında stratejinizi oluşturabilir ve silah kombinasyonlarınızı kullanarak düşmanları alt edebilirsiniz.
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Sadece karakter yetenekleri değil, aynı zamanda her stile uygun silahları da deneyimleyebilirsiniz. Silah kombinasyonlarınızı oyuna başlamadan ayarlayın ve oyun esnasında kendi kişiselleştirilmiş ekipmanınızı çağırın. Silahlarınızın performansını artırabilir, görünümünü özelleştirebilir, farklı eklentilerle donatabilir ve daha stabil hale getirebilirsiniz.
Siz de Off The Grid indirin ve fütüristik bir battle royale deneyimi yaşayın!
Off The Grid Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 or higher
- İşlemci: Intel I5 9400 or similar
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 3060 RTX or similar
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 28 GB kullanılabilir alan