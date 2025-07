Off The Grid

Off The Grid, hızlı tempolu oynanışı ve fütüristik içerikleriyle karşımıza çıkan bir battle royale oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gunzilla Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Off The Grid, yakın gelecekte geçen bir battle royale oyunudur. Mükemmel grafikleri ve hızlı tempolu oynanışıyla karşımıza çıkan Off The Grid, aynı zamanda ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Oyunculara yenilikçi bir oynanış sunan ve en iyi battle royale oyunları arasında yer alan Off The Grid, devasa ve gerçekçi bir haritaya sahiptir. En ileri teknolojiyle inşa edilen bu saklı cennette rakiplerinize karşı mücadele verin, karakterinizin özelliklerini kullanarak saldırı yapın ve zafere ulaşmaya çalışın.

Modüler bir ölüm makinesi olduğunuzu unutmayın. 15'ten fazla güçlendirilmiş sibernetik uzva sahipsiniz. İstediğiniz her an bu uzuvları değiştirebilir, çatışma sırasında stratejinizi oluşturabilir ve silah kombinasyonlarınızı kullanarak düşmanları alt edebilirsiniz.

Off The Grid İndir

Sadece karakter yetenekleri değil, aynı zamanda her stile uygun silahları da deneyimleyebilirsiniz. Silah kombinasyonlarınızı oyuna başlamadan ayarlayın ve oyun esnasında kendi kişiselleştirilmiş ekipmanınızı çağırın. Silahlarınızın performansını artırabilir, görünümünü özelleştirebilir, farklı eklentilerle donatabilir ve daha stabil hale getirebilirsiniz.

Siz de Off The Grid indirin ve fütüristik bir battle royale deneyimi yaşayın!

Off The Grid Sistem Gereksinimleri