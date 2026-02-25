OTR - Offroad Car Driving Game APK, açık dünya haritaları, 4x4 araçları, tekneler ve helikopterleri ile keşif yapabileceğiniz, gerçekçi fizik ve multiplayer modları sunan bir offroad sürüş simülasyon oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 40 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler OTR - Offroad Car Driving Game, açık dünya ve çoklu araç kullanımına odaklanır.

OTR - Offroad Car Driving Game, multiplayer ve online etkinlikler içerir.

OTR - Offroad Car Driving Game, VIP abonelik sistemi ve oyun içi satın alımlar bulunur.

OTR - Offroad Car Driving Game APK, oyunculara tamamen özgür bir açık dünya içerisinde offroad sürüş deneyimi sunan bir simülasyon oyunudur. Dağlar, ormanlar ve adalar arasında serbestçe dolaşabilir, farklı araç türleri ile keşifler yapabilirsiniz.

Oyunda sadece kara araçları ile değil, tekneler ve helikopterler de kullanabilirsiniz. Gerçekçi fizik sistemi ile araç hasarı, lastik basıncı ve çamur dinamikleri gibi özellikler detaylı şekilde simüle edilmiştir.

Aynı zamanda multiplayer modu ile dünya genelindeki oyuncularla yarışabilir veya serbest dolaşım modunda kendiniz vakit geçirebilirsiniz.

OTR - Offroad Car Driving Game APK İndir

OTR - Offroad Car Driving Game APK, Android cihazlar için sunulan açık dünya offroad sürüş simülasyon oyunudur.

Eğer siz de araç kullanma, keşif ve çok oyunculu bir deneyim arıyorsanız, OTR - Offroad Car Driving Game APK'yı indirin!

OTR - Offroad Car Driving Game Oyun Özellikleri

Açık dünya keşif ve serbest sürüş

4x4 araçlar, kamyonlar ve offroad araçları

Tekne, helikopter, uçak ve tren kullanımı

Gerçekçi araç hasar ve fizik sistemi

Dinamik çamur ve su simülasyonu

Multiplayer ve haftalık yarış etkinlikleri

Görevler: checkpoint, taşıma ve inşaat

55 farklı araç kilit açma sistemi

Gündüz ve gece döngüsü

Araçtan inip serbest dolaşma özelliği