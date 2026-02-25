OTR - Offroad Car Driving Game APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 533 MB
- Üretici DogByte Games
OTR - Offroad Car Driving Game APK, açık dünya haritaları, 4x4 araçları, tekneler ve helikopterleri ile keşif yapabileceğiniz, gerçekçi fizik ve multiplayer modları sunan bir offroad sürüş simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- OTR - Offroad Car Driving Game, açık dünya ve çoklu araç kullanımına odaklanır.
- OTR - Offroad Car Driving Game, multiplayer ve online etkinlikler içerir.
- OTR - Offroad Car Driving Game, VIP abonelik sistemi ve oyun içi satın alımlar bulunur.
OTR - Offroad Car Driving Game APK, oyunculara tamamen özgür bir açık dünya içerisinde offroad sürüş deneyimi sunan bir simülasyon oyunudur. Dağlar, ormanlar ve adalar arasında serbestçe dolaşabilir, farklı araç türleri ile keşifler yapabilirsiniz.
Oyunda sadece kara araçları ile değil, tekneler ve helikopterler de kullanabilirsiniz. Gerçekçi fizik sistemi ile araç hasarı, lastik basıncı ve çamur dinamikleri gibi özellikler detaylı şekilde simüle edilmiştir.
Aynı zamanda multiplayer modu ile dünya genelindeki oyuncularla yarışabilir veya serbest dolaşım modunda kendiniz vakit geçirebilirsiniz.
OTR - Offroad Car Driving Game APK İndir
OTR - Offroad Car Driving Game APK, Android cihazlar için sunulan açık dünya offroad sürüş simülasyon oyunudur.
Eğer siz de araç kullanma, keşif ve çok oyunculu bir deneyim arıyorsanız, OTR - Offroad Car Driving Game APK'yı indirin!
OTR - Offroad Car Driving Game Oyun Özellikleri
- Açık dünya keşif ve serbest sürüş
- 4x4 araçlar, kamyonlar ve offroad araçları
- Tekne, helikopter, uçak ve tren kullanımı
- Gerçekçi araç hasar ve fizik sistemi
- Dinamik çamur ve su simülasyonu
- Multiplayer ve haftalık yarış etkinlikleri
- Görevler: checkpoint, taşıma ve inşaat
- 55 farklı araç kilit açma sistemi
- Gündüz ve gece döngüsü
- Araçtan inip serbest dolaşma özelliği
Sıkça Sorulan Sorular
OTR - Offroad Car Driving Game nasıl bir oyundur?
Açık dünya keşif ve gerçekçi fizik mekanikleri sunan bir offroad sürüş simülasyon oyunudur.
OTR - Offroad Car Driving Game multiplayer var mı?
Evet, oyun online multiplayer ve sıralamalı yarış modları içerir.
OTR - Offroad Car Driving Game hangi araçlar var?
4x4 araçlar, kamyonlar, tekneler, helikopterler, uçaklar ve trenler kullanılabilir.
OTR - Offroad Car Driving Game offline oynanır mı?
Oyun bazı modlarda offline oynanabilir ancak multiplayer için internet gereklidir.