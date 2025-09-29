Prison Escape Journey APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 234.1 MB
- Üretici XGame VN
-
Prison Escape Journey APK, hapishaneden kaçmaya çalıştığınız sürükleyici bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Prison Escape Journey Simulator, oyuncuların yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçmak için tünel kazdığı, strateji ve gizlilik unsurlarını birleştiren bir 3D simülasyon oyunudur.
- Oyunun temel mekanikleri arasında zeminleri kazmak, gardiyanlara yakalanmaktan kaçınmak ve kaçış için gerekli eşyaları toplamak bulunur.
- Oyunda, diğer mahkumlarla değerli araçlar için takas yapmak mümkündür; bu takaslarda tuvalet kağıdı gibi basit eşyalar bile bir ticaret aracı olarak kullanılır.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Prison Escape Journey APK, hapishaneden kaçmaya çalıştığınız bir simülasyon oyunudur. Küçük bir hücre içinde kaçmanın yollarını arayacaksınız. Kimseye görünmeden tünel kazın, ekipmanlarınızı giderek geliştirin ve gardiyanlarla iş birliği yapın.
Ne pahasına olursa olsun kazmaya devam etmeli ve hapishanedeki insanlarla aranızı iyi tutmalısınız. Hem gardiyan hem de mahkumlarla takas yapabilir ve yeni ekipmanlar elde edebilirsiniz. Ayrıca, ekipmanlara sadece ticaret yaparak değil, kazdığınız tünelden de ulaşabilirsiniz. Kazarken karşınıza çıkan aletleri envanterinize alın, mahkumlarla takaslayın ve yeni aletler edinin.
Prison Escape Journey APK İndir
Sürükleyici bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Prison Escape Journey APK, içerik açısından oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir. Hapishaneden kaçmak oyunun temel amacı olsa da, farklı aktiviteler yapabilir ve mahkumlarla arkadaşlık kurabilirsiniz.
Tünel kazmak için enerjinizin yüksek olması gerekiyor. Bu nedenle, iyi beslenmeli ve dinlenerek enerjinizi doldurmalısınız. Tüm bunların yanı sıra kazı yerini terk ettiğiniz zaman üstünü kapatmayı da unutmamalısınız.
Siz de Prison Escape Journey APK indirin ve hapishaneden kaçmanın yollarını arayın!
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun temel amacı nedir ve kaçış mekaniği nasıldır?
Oyunun temel amacı, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçmaktır; bu, gizlice yerin altını kazarak (tünel açarak) ve çeşitli engelleri aşarak özgürlüğe giden yolu bulmayı içerir.
Oyundaki ticaret (takas) sistemi ne işe yarar?
Oyunun önemli bir parçası olan ticaret sisteminde, topladığınız malzemeleri (özellikle tuvalet kağıdı gibi eşyaları) kullanarak diğer mahkumlar veya gardiyanlarla gizli araçlar ve kaçış için kritik öneme sahip eşyalar takas edilebilir.
Gardiyanlara yakalanmamak için hangi stratejiler izlenmelidir?
Gardiyanlara yakalanmamak için devriye saatlerini ve rotalarını takip etmeli, kazdığınız toprağı gizlemeli ve tünelde çalışırken ses yapmamaya dikkat ederek gizlilik (stealth) odaklı hareket etmelisiniz.
Kazı yaparken hangi zorluklarla karşılaşılır?
Kazı ilerledikçe, kazma araçlarını geliştirmek, daha fazla güç ve enerji kazanmak için antrenman yapmak ve sürekli olarak gardiyanların ani denetimlerinden kaçınmak gibi zorluklarla karşılaşılır.
Oyunun grafikleri ve genel deneyimi nasıldır?
Oyun, gergin ve sürükleyici bir hapishane deneyimi sunan 3D grafiklere sahiptir; verilen her kararın kaçış yolunuzu etkilemesi nedeniyle yüksek riskli bir atmosfer yaratır.