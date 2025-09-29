Prison Escape Journey APK, hapishaneden kaçmaya çalıştığınız sürükleyici bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Prison Escape Journey Simulator, oyuncuların yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçmak için tünel kazdığı, strateji ve gizlilik unsurlarını birleştiren bir 3D simülasyon oyunudur.

Oyunun temel mekanikleri arasında zeminleri kazmak, gardiyanlara yakalanmaktan kaçınmak ve kaçış için gerekli eşyaları toplamak bulunur.

Oyunda, diğer mahkumlarla değerli araçlar için takas yapmak mümkündür; bu takaslarda tuvalet kağıdı gibi basit eşyalar bile bir ticaret aracı olarak kullanılır.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Prison Escape Journey APK, hapishaneden kaçmaya çalıştığınız bir simülasyon oyunudur. Küçük bir hücre içinde kaçmanın yollarını arayacaksınız. Kimseye görünmeden tünel kazın, ekipmanlarınızı giderek geliştirin ve gardiyanlarla iş birliği yapın.

Ne pahasına olursa olsun kazmaya devam etmeli ve hapishanedeki insanlarla aranızı iyi tutmalısınız. Hem gardiyan hem de mahkumlarla takas yapabilir ve yeni ekipmanlar elde edebilirsiniz. Ayrıca, ekipmanlara sadece ticaret yaparak değil, kazdığınız tünelden de ulaşabilirsiniz. Kazarken karşınıza çıkan aletleri envanterinize alın, mahkumlarla takaslayın ve yeni aletler edinin.

Prison Escape Journey APK İndir

Sürükleyici bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Prison Escape Journey APK, içerik açısından oldukça kapsamlı bir yapıya sahiptir. Hapishaneden kaçmak oyunun temel amacı olsa da, farklı aktiviteler yapabilir ve mahkumlarla arkadaşlık kurabilirsiniz.

Tünel kazmak için enerjinizin yüksek olması gerekiyor. Bu nedenle, iyi beslenmeli ve dinlenerek enerjinizi doldurmalısınız. Tüm bunların yanı sıra kazı yerini terk ettiğiniz zaman üstünü kapatmayı da unutmamalısınız.

Siz de Prison Escape Journey APK indirin ve hapishaneden kaçmanın yollarını arayın!