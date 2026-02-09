PUBG: BLINDSPOT, yukarıdan aşağı görüş açısıyla oynadığınız bir taktiksel nişancı oyunudur. Karakterini seç, stratejini belirle ve rakip takımı alt et!

Berkcan Aktürk - 18 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler BLINDSPOT, oyuncuları PUBG dünyasının karanlık ve kapalı bölgelerine (terk edilmiş sığınaklar, gizli laboratuvarlar) götürüyor.

Amacınız, üst düzey yapay zeka tarafından korunan bu bölgelere sızmak, verileri çalmak ve tespit edilmeden çıkmaktır.

Klasik silahlardan ziyade; susturuculu tabancalar, bayıltıcı dartlar, sinyal bozucular ve keşif dronları ana araçlarınızdır.

Yukarıdan aşağı bakış açısıyla oynadığınız PUBG: BLINDSPOT, 5v5 oynanabilen bir taktiksel nişancı oyunudur. PUBG Corporation tarafından geliştirilen bu oyunda, binadaki düşmanların içine sızmalı ve tüm rakipleri alt etmelisiniz. Diğer nişancı oyunlarına kıyasla BLINDSPOT'ta, her açıyı kontrol etmeli ve karakter yeteneklerine hakim olmalısınız.

Oyun içerisinde 10'dan fazla karakter bulunuyor. Tüm karakterlerin kendine özgü yetenekleri ve silahları vardır. Takımınıza uyumlu olacağını düşündüğünüz seçimler yaparak, stratejik bir şekilde beşlinizi oluşturmalısınız.

PUBG: BLINDSPOT, görüş açısı nedeniyle taktik çeşitliliği açısından oldukça geniş çaplıdır. Rakiplerinizi belli bir görüş alanına kadar görebilir, strateji oluşturarak saldırabilir ve tüm çatışmaları kazanabilirsiniz. Sadece silahınızla değil, aynı zamanda karakterin yeteneklerini kullanmanız da oldukça önemlidir.

PUBG: BLINDSPOT İndir

Aksiyon oyunları seven oyuncular için mükemmel bir seçenek olan PUBG: BLINDSPOT'u, Rainbow Six'in PUBG versiyonu olarak da adlandırabiliriz. Henüz daha erken erişimde olan bu oyun, içerik ve mod açısından kapsamlı bir deneyim sunmasa da ilerleyen süreçlerde gelişeceğinin ışıklarını yakıyor.

Siz de PUBG: BLINDSPOT indirin ve arkadaşlarınızla birlikte taktiksel nişancı deneyimi yaşayın!

PUBG: BLINDSPOT Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Windows 10 İŞLEMCI: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 이상

Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 이상 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA Geforce GTX 960 / AMD Radeon R7 370 이상

NVIDIA Geforce GTX 960 / AMD Radeon R7 370 이상 DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 8 GB kullanılabilir alan