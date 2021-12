Rebel Inc APK

Rebel Inc APK, isyanı durdurmaya çalıştığınız politik, askeri, stratejik simülasyon oyunu. Rebel Inc Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

Erkan Calp - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rebel Inc APK, Dünya genelinde 1 milyardan fazla oyuncusu bulunan ödüllü strateji oyunu Plague Inc.’ın devamı niteliğinde hazırlanmış, simülasyon türünde harika bir yapım. Ndemic Creations tarafından geliştirilen mobil oyunun dikkat çeken yanı; önemli gerçek dünya sorunlarına odaklanması.

Rebel Inc APK İndir

Önde gelen bölgesel siyasetçiler, iş adamları, gazeteciler, uluslararası yardım kuruluşları, uzmanlar, hükümetlerle işbirliği içinde geliştirilen bir siyasi / askeri stratejik simülasyonu olan Rebel Inc.’da isyanı durdurmaya çalışıyorsunuz. Savaş bitmiş ancak isyancılar iktidarı ele geçirme çabasında. Bir yandan isyan çıkartanları engellerken diğer yandan askeri ve sivil düzeni dengeleyerek halkın kalbini kazanmaya çalışıyorsunuz.

Zengin modellenmiş 7 bölgeyi dengede tutun.

Karşı isyan taktiklerinin yenilikçi temsili

Yerel hükümeti güçlendirmek için gerçekçi girişimler fonlayın.

Kapsamlı araştırmaya dayalı son derece detaylı, aşırı gerçekçi dünya

Akıllı stratejik ve taktiksel yapay zeka

Kararlarınızla şekillenen çok yönlü hikaye algoritmaları

Çok farklı yeteneklere sahip 8 benzersiz vali

Kapsamlı oyun içi yardım ve eğitim sistemi

Tam kayıt ve yükleme fonksiyonu

İnternet bağlantısı gerektirmez.

Rebel Inc PC

Plague Inc. Evolved’in geliştiricilerinden benzersiz siyasi/askeri stratejik simülasyon oyunu. Rebel Inc. Escalation’da savaş bitmiş durumda. Savaşın parçaladığı bir ülkeyi istikrara kavuşturmak, insanların kalplerini ve zihinlerini kazanmak için mücadele eden askeri ve sivil öncelikleri dengelemeli ve aynı zamanda ölümcül bir isyanın iktidarı ele geçirmesini engellemelisiniz. Dünya genelinde 160 milyondan fazla oyuncuya sahip Plague Inc’in devamı Rebel Inc. Escalation, modern karşı isyanın karmaşıklıklarından ve neticelerinden ilham alan, derinden etkileyici, stratejik bir mücadele sunuyor.

Dengelenecek 8 bölge - Safran Tarlalarının uysal çiftlikleri veya Uzak Bozkırın aşılmaz ormanları dahil çılgınca farklı stratejik ortamlara konuşlanın. Azure Barajını isyandan korumak için çalışın veya Afyon Tarlalarında uyuşturucu ticaretini engellemek için benzersiz yeni stratejiler geliştirin.

8 benzersiz vali - Her biri radikal yeni yeteneklere sahip. Tüm yılın gelirini tek seferde almak için Ekonomisti, kişisel milisleri eğitmek için Savaş Lordunu seçin. Tank Komutanı ile ağır zırhlı bir orduya meydan okuyun veya Kaçakçı ile karaborsaya girin.

Aşırı gerçekçi: Afganistan’dan ilham alan simülasyon, gerçek dünya geliştirme girişimleri ve isyan bastırma taktiklerinin yenilikçi temsilini içerir, son derece detaylıdır. Dünya Bankası tarafından övgüyle karşılanmış, büyük uluslararası barış konferansında yer almıştır.

Sefer modu - Birden fazla bölgede büyük ölçekli operasyonlar yürütün. 150’den fazla oyuncu taktiği, harita özellikleri, isyancı taktikleri ile kalıcı dünyada kaynakaları dikkatli bir şekilde yönetin ve benzersiz yükseltmeleri seçin.

Karşı karşıya çok oyunculu (Multiplayer) - Kendinizi istikrara kavuşturmaya çalışırken rakibinizin bölgesindeki devleti devirmek için isyanın kontrolünü elinize alın. Dinamik ölçeklenen zorluk, farklı beceri seviyelerindeki oyuncuların iyi ve mücadeleci bir oyun oynamasını sağlar.

Birlikte çok oyunculu: İki ayrı bölgeyi anı anda istikrara kavuşturmak için birlikte hareket edin, hedeflerinize ulaşmak için yardımcınıza asker ve kaynak gönderin. Veya zorluk seviyesi gittikçe artan Birlikte Sefer’e geçin.

Mücadele modu - En iyinin en iyisi için ekstra zor mod dahil rastgele haftalık mücadelelerde Steam topluluğuna karşı mücadele edin.

Özel senaryolar ve senaryo oluşturucu - Resmi ve topluluk tarafından oluşturulan senaryolarla oynamak için yepyeni yollardan oluşan bir dünyayı keşfedin veya Steam atölyesi ile kendi senaryolarınızı diğer oyuncularla paylaşın.

Gelişmiş sivil ve askeri yapay zeka - Gelişmiş anlatı algoritmaları yerel nüfusun ihtiyaçlarını biçimlendirirken ölümcül isyancı saldırılar operasyonunuz üzerinde sürekli baskı oluşturur.

Etkileyici grafikler - Eylemlerinize yanıt veren ve siz iş ve hizmetleri sundukça gelişen, harika oluşturulmuş üç boyutlu dünyada istikrarı sağlayın. Drone kameraları ve yerel TV kanalları operasyonunuzu yayınlar ve size arazide neler olduğunu gösterir.