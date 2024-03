Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Tactics: Blades of the Shogun ile sabotaj, suikast ve casusluk dolu bir oyun sizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mimimi Games tarafından geliştirilen ve Daedalic Entertainment tarafından yayınlanan Shadow Tactics: Blades of the Shogun 2016 yılında yayınlandı. Niş bir kesime hitap eden Shadow Tactics: Blades of the Shogun özünde bir gizlilik oyunu olsa da strateji ve taktiksellik de içeriyor. İzometrik bakış açısına sahip olan bu oyunda 1615 yılında, Japonya’dayız

Ölümcul uzmanlardan bir grubu yönettiğimiz bu oyunda düzinelerce düşmanın arasından sıyrılarak yönetimi ele geçirmek için mücadele ediyoruz. Zorlu oynanışı ile sizlere epey mücadeleci bir oyun deneyimi sunacak olan Shadow Tactics: Blades of the Shogun hardcore gizlilik hayranları için tasarlanmış bir oyun.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun İndir

Siz de hemen Shadow Tactics: Blades of the Shogun indirin ve bu benzersiz ninja oyununu hemen oynamaya başlayın.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista 64-bit

: Windows Vista 64-bit İşlemci : Intel i3 2. jenerasyon 2.5GHz, AMD Quad-Core 2.5GHz

: Intel i3 2. jenerasyon 2.5GHz, AMD Quad-Core 2.5GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GT640, AMD Radeon HD7750, 1 GB Vram

: Nvidia GT640, AMD Radeon HD7750, 1 GB Vram DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 13 GB kullanılabilir alan

: 13 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: En son sürücülerle DirectX 9.0c uyumlu ses kartı