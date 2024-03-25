Shadow Tactics: Blades of the Shogun
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 12.7 GB
- Üretici Mimimi Games
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Shadow Tactics: Blades of the Shogun ile sabotaj, suikast ve casusluk dolu bir oyun sizleri bekliyor.
Mimimi Games tarafından geliştirilen ve Daedalic Entertainment tarafından yayınlanan Shadow Tactics: Blades of the Shogun 2016 yılında yayınlandı. Niş bir kesime hitap eden Shadow Tactics: Blades of the Shogun özünde bir gizlilik oyunu olsa da strateji ve taktiksellik de içeriyor. İzometrik bakış açısına sahip olan bu oyunda 1615 yılında, Japonya’dayız
Ölümcul uzmanlardan bir grubu yönettiğimiz bu oyunda düzinelerce düşmanın arasından sıyrılarak yönetimi ele geçirmek için mücadele ediyoruz. Zorlu oynanışı ile sizlere epey mücadeleci bir oyun deneyimi sunacak olan Shadow Tactics: Blades of the Shogun hardcore gizlilik hayranları için tasarlanmış bir oyun.
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Siz de hemen Shadow Tactics: Blades of the Shogun indirin ve bu benzersiz ninja oyununu hemen oynamaya başlayın.
Shadow Tactics: Blades of the Shogun Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista 64-bit
- İşlemci: Intel i3 2. jenerasyon 2.5GHz, AMD Quad-Core 2.5GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GT640, AMD Radeon HD7750, 1 GB Vram
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: En son sürücülerle DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
Gizlilik ile strateji güzel harmanlanmış
Yeterli oynanış süresi
Oynanıştaki derinlik tatmin edici