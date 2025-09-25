Shooting Range Simulator
Kendi silah satış ve poligon dükkanınızı oluşturabileceğiniz Shooting Range Simulator, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Shooting Range Simulator, oyuncuların kendi atış poligonlarını kurup işlettiği, envanter yönetimi ve ekonomi odaklı bir simülasyon oyunudur.
- Temel oynanış; silah kiralama, mühimmat satışı, kiralanan silahların bakımını yapma ve mağazayı yükseltme görevlerinden oluşur.
- Oyunda, atış yarışlarına katılmanın yanı sıra, elde edilen silah görünümlerini (skin) satarak veya takas ederek de para kazanma sistemi bulunur.
Shooting Range Simulator, kendi poligonunuzu işlettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Hem poligon hem de silah satışı olarak faaliyetlerini sürdüren mağazanızı büyütün, popülerliğinizi artırın ve daha iyi ekipmanlar edinin. Ayrıca, atış turnuvaları düzenleyebilir ve dükkanınıza müşteri çekebilirsiniz.
Sıfırdan başladığınız dükkanı giderek geliştireceksiniz. Silah çeşitliliğinizi artırın, poligonu geliştirin ve müşterilerinize silah kiralayın. Her müşteri sizden farklı silah kombinasyonları isteyecektir. Silah, mermi ve ekipmanları doğru bir şekilde tamamlayarak müşterilerinize satabilirsiniz.
Aksiyon oyunlarından hakim olabileceğiniz silah kaplamaları, Shooting Range Simulator oyununda da karşımıza çıkmaktadır. Silahları en iyi desenlerle özelleştirebilir, müşteri isteklerini yerine getirebilir ve kaplamalı bir şekilde daha yüksek fiyata satabilirsiniz.
Shooting Range Simulator İndir
Silah satışı, poligon, silah kaplama ve kiralama gibi olanakların yanı sıra yıpranan ekipmanların tamirini de üstleneceksiniz. Kiralık silahlar zamanla yıpranır. Bu nedenle, silahları düzenli olarak temizlemeli ve daha uzun süre çalışmasını sağlamalısınız.
Siz de Shooting Range Simulator indirin ve kendi silah satış ve poligon dükkanınızın sahibi olun!
Shooting Range Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) veya daha yeni
- İşlemci: Intel i5-4590
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 960 2GB
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Shooting Range Simulator nasıl bir oyun ve ana amacı nedir?
Bu oyun, bir atış poligonu işletmeciliği yaptığınız, ekonomi ve yönetim odaklı bir simülasyon oyunudur; temel amacınız popülerliğinizi artırarak işinizi büyütmektir.
Oyunda hangi temel yönetim görevlerini yapmam gerekiyor?
Oyuncular envanter yönetimi, silah kiralama, mühimmat satışı, mağazayı genişletme ve yükseltme gibi görevleri yerine getirerek müşterilerin siparişlerini eşleştirmek zorundadır.
İşletme dışında atış yapma imkanım var mı?
Evet, sadece bir dükkan işletmekle kalmayıp, kazanç elde etmek ve yeteneklerinizi test etmek için poligonunuzda düzenlenen atış yarışlarına ve turnuvalara katılabilirsiniz.
Oyunda silah veya ekipman görünümü nasıl elde ediliyor?
Oyun, rastgele kasalar (case) açma mekaniği içerir; buradan elde ettiğiniz çeşitli silah görünümlerini (skin) satabilir veya setleri tamamlayarak daha fazla para kazanabilirsiniz.
Silahların bakımı ve temizliği oyunun bir parçası mı?
Evet, kiralanan silahlar zamanla yıpranır; bu nedenle, onları düzenli olarak temizlemek ve koruyucu spreyler kullanmak için bir temizleme istasyonu satın alıp yönetmeniz gerekir.