Kendi silah satış ve poligon dükkanınızı oluşturabileceğiniz Shooting Range Simulator, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

⚡ Önemli Bilgiler Shooting Range Simulator, oyuncuların kendi atış poligonlarını kurup işlettiği, envanter yönetimi ve ekonomi odaklı bir simülasyon oyunudur.

Temel oynanış; silah kiralama, mühimmat satışı, kiralanan silahların bakımını yapma ve mağazayı yükseltme görevlerinden oluşur.

Oyunda, atış yarışlarına katılmanın yanı sıra, elde edilen silah görünümlerini (skin) satarak veya takas ederek de para kazanma sistemi bulunur.

Shooting Range Simulator, kendi poligonunuzu işlettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Hem poligon hem de silah satışı olarak faaliyetlerini sürdüren mağazanızı büyütün, popülerliğinizi artırın ve daha iyi ekipmanlar edinin. Ayrıca, atış turnuvaları düzenleyebilir ve dükkanınıza müşteri çekebilirsiniz.

Sıfırdan başladığınız dükkanı giderek geliştireceksiniz. Silah çeşitliliğinizi artırın, poligonu geliştirin ve müşterilerinize silah kiralayın. Her müşteri sizden farklı silah kombinasyonları isteyecektir. Silah, mermi ve ekipmanları doğru bir şekilde tamamlayarak müşterilerinize satabilirsiniz.

Aksiyon oyunlarından hakim olabileceğiniz silah kaplamaları, Shooting Range Simulator oyununda da karşımıza çıkmaktadır. Silahları en iyi desenlerle özelleştirebilir, müşteri isteklerini yerine getirebilir ve kaplamalı bir şekilde daha yüksek fiyata satabilirsiniz.

Shooting Range Simulator İndir

Silah satışı, poligon, silah kaplama ve kiralama gibi olanakların yanı sıra yıpranan ekipmanların tamirini de üstleneceksiniz. Kiralık silahlar zamanla yıpranır. Bu nedenle, silahları düzenli olarak temizlemeli ve daha uzun süre çalışmasını sağlamalısınız.

Siz de Shooting Range Simulator indirin ve kendi silah satış ve poligon dükkanınızın sahibi olun!

Shooting Range Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) veya daha yeni

İşlemci: Intel i5-4590

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 960 2GB

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan