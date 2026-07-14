Supermarket Food Simulator 3D, Android cihazlarda kendi marketinizi yöneteceğiniz, dinamik fiyatlandırma ve detaylı raf düzeniyle öne çıkan simülasyondur.

Tunahan Karakış - 15 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Supermarket Food Simulator 3D, temel olarak bir simülasyon oyunudur. Asıl amacınız küçük bir marketle başlayıp ilerleyen zamanlarda süpermarkete dönüştürmek.

Supermarket Food Simulator 3D, birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyor ve grafikleri de mobile göre pek de fena değil.

Eğer yönetim stratejisini doğru bir şekilde uygulayabilirseniz kısa zaman içerisinde reyon görevlisi ve kasiyer gibi yeni personelleri işe alabilirsiniz.

Supermarket Food Simulator 3D, son dönemde PC platformunu kasıp kavuran simülasyon çılgınlığının mobil cihazlara uyarlanmış bir versiyonudur. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu oyunda sıfırdan devraldığınız küçük bir bakkalı yönetim becerilerinizle devasa bir süpermarkete dönüştürme deneyimini yaşayacaksınız.

Supermarket Food Simulator 3D APK İndir

Supermarket Food Simulator 3D'de başarıya ulaşmanızın anahtarı yönetimsel stratejinizden geçiyor. Yapımda gerçek bir market sahibi neler yaşıyorsa aynılarını deneyimleyeceksiniz. Örneğin bilgisayarınız üzerinden satacağınız ürünleri toptan olarak almanız gerekecek.

Tabii ki işiniz sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Gelen ürünleri taşımak, raflara yerleştirmek ve müşteri profilinize göre reyonları düzenlemek tamamen sizin sorumluluğunuzda. Fiyat politikasını belirleyecek, müşterilerle ilgilenecek ve kasa işlemlerinde para üstünü tıpkı gerçek hayattaki gibi hatasız bir şekilde teslim etmeye çalışacaksınız.

Tüm bunları yaparken kar marjınızı da korumayı başarabilirseniz ilerleyen zamanlarda marketinizi büyütebilir, reyon görevlisi ve kasiyer gibi yeni personelleri işe alabilirsiniz. Yönetim stratejiniz ne kadar iyiyse o kadar kısa sürede devasa bir süpermarket sahibi olabilirsiniz.

Yapım bunların yanı sıra birinci şahıs bakış açısıyla oynanabiliyor ve grafikleri de mobil bir simülasyon oyununu göre gayet yeterli. Ancak ücretsiz bir oyun olması nedeniyle belirli aralıklarla karşınıza reklam çıktığını da belirtmekte fayda var.