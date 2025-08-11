Eğlenceli fizik yapısına sahip olan TABS Pocket Edition APK, hem tek hem de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir Android simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz TABS Pocket Edition APK, eğlenceli fizik yapısıyla karşımıza çıkan bir simülasyon oyunudur. Tek veya çok oyunculu bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyun, aksiyon dolu savaşları oyunculara sunmaktadır. Kırmızı veya mavi birliklerden birini seçerek eğlenceli mücadelelere atılabilirsiniz.

Oyuna başlamadan önce birliklerinizi konuşlandırmalı ve strateji oluşturmalısınız. Farklı türden birlikleri en iyi şekilde kombine edin, kendi karakterinizi seçin ve geliştirin. İlk başta her ne kadar strateji oyunu gibi gözükse de, birliklerinizi saha sürdükten sonra siz de savaşa katılacaksınız.

Basit kontroller sayesinde savaşın her anından zevk alabilir ve bir sürü aptal birimi yönetebilirsiniz. Ekrandaki iki adet kontrol tuşunu kullanarak, karakterinize hem yön verebilir hem de saldırı yapmasını sağlayabilirsiniz.

TABS Pocket Edition APK İndir

TABS Pocket Edition APK'nın fizik ve grafik yapısına bakacak olursak; basit görselliğin üzerine eğlenceli bir fizik yapısını entegre ettiğini söyleyebiliriz. Antik toprakların hissini oyunculara yansıtan TABS Pocket Edition, görsel açıdan da tatmin edici bir deneyim sunuyor.

Oyunu oynadıkça çeşitli ödüllerden yararlanabilir, sandbox modunun keyfini çıkarabilir ve arkadaşlarınızla sinir bozucu savaşlara katılabilirsiniz.

Siz de TABS Pocket Edition APK indirin ve stratejinizi oluşturarak savaş meydanında kendinizi gösterin!