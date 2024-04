The Simpsons Tapped Out APK

The Simpsons Tapped Out

The Simpsons Tapped Out, iOS için çıkarılmış resmi The Simpsons oyunudur

Can Erdil Şentürk - 11 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eğer The Simpsons dizisinin hayranlarındansanız The Simpsons Tapped Out kaçırmamanız gereken bir iOS oyunudur.

Çizgi dizinin mizahını aynen koruyan The Simpsons Tapped Out, dizinin yazarlarının elinden çıkmış ve Electronic Arts tarafından geliştirilmiş The Simpsons resmi iOS oyunudur.

Herşey Homer'ın Springfield'ı kazara (!) yoketmesi sonucu başladı. Bütün Springfield yerle bir olmuştu ve Homer ailesini karmaşada kaybetmişti. Bize düşen ise Springfield'ı baştan yaratarak canlı ve nefes alan bir şehir oluşturmak ve Homer'ın ailesine kavuşmasını sağlamaktı.

The Simpsons Tapped Out, kendi Springfield'ımızı yaratmamızı sağlayan bir şehir simülasyonu oyunudur. Binaları istediğimiz gibi yerleştirebilir ve oyunu oynayan arkadaşlarımızla komşu olabiliriz. Oyunun detaylı özellikleri şunlardır:

Oyun ücretsiz olarak oynanabilmektedir

Homer'ın Marge , Bart , Lisa ve Maggy 'i ve arkadaşlarını bulmasına yardım edebilirsiniz ( Ned Flanders 'ı bile!)

Apu 'yu Kwik-E-Mart'ta anlamsızcasına uzun saatler boyunca çalıştırabilirsiniz

Tembelliğinizi, oburluğunuzu ve tüketimciliğinizi Conform-o-meter sayesinde sürekli takip edebilirsiniz

Daha önceden dizide yayınlanmamış sahnelerin zevkini çıkarabilirsiniz

Arkadaşlarınızın Springfield'larını ziyaret edebilir, pis şakalar yapabilir ve para toplayabilirsiniz

Krustyland'ın inşaatında beleşe çalışabilir ve küçük teşekkürlerle idare edebiliriz. Krustyland ile kendi oyuncaklarımızı, maskotlarımızı, oyunlarımızı ve görevlerimizi yaratabiliriz.

Retina ekrana özel olarak hazırlanmış HD grafikler ile çimler daha yeşil, gökyüzü daha mavi.

Not: Oyunu oynayabilmek için internet bağlantınızın olması gereklidir. Oyun ilk açılışta internetten dosya indirmektedir. Bu nedenle Wifi kullanmanız tavsiye edilir.