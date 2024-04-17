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The Simpsons Tapped Out APK

The Simpsons Tapped Out APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 1,207
  • DOSYA BOYUTU 76 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Electronic Arts
  • İndir

The Simpsons Tapped Out APK, çizgi dizinin hayranlarını sevindirecek eğlenceli bir Android oyundur.

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk -

Ünlü The Simpsons çizgi dizisi, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz The Simpsons Tapped Out APK ile birlikte karşımıza çıkıyor. Dizinin resmi Android oyunu olan The Simpsons Tapped Out, dizinin yazarlarının elinden çıkarak Electronic Arts tarafından geliştirilmiştir. Oyun, dizide görmediğiniz sahnelere sahiptir ve dizideki mizahı aynen korumaktadır.

Homer'ın Springfield'ı kazara yoketmesiyle başlayan maceramızda kayıp ailemizi ve dostlarımızı bulmak için uğraşacak ve yıkılan Springfield'ı yeniden inşa etmeye çalışacağız.

The Simpsons Tapped Out, Simcity tarzında kendi şehrimizi kurarak yönetmeye çalıştığımız bir şehir simülasyonudur. Oyunu oynayan arkadaşlarımızla komşu olabilmekte ve binalarımızı kendi Springfield'ımız üzerine dilediğimiz gibi yerleştirebilmekteyiz.

The Simpsons Tapped Out APK İndir

Oynayabileceğiniz en eğlenceli Simpsons oyunu olan bu oyun, oyuncuların eşsiz dizi sahnelerini tekrardan deneyimlemesine olanak tanıyor. Siz de The Simpsons Tapped Out APK indirerek, en sevdiğiniz karakterlerle oynayın ve kendi şehrinizi kurun!

The Simpsons Tapped Out Oyunu Özellikleri

  • Springfield'ı dilediğiniz gibi şekillendirin ve şehrinizi kurun.
  • Homer'ın Marge, Bart, Lisa ve Maggy'i ve arkadaşlarını bulmasına yardım edin.
  • Görevleri tamamlayarak donut şenliği yapın.
  • Duffman ile Duff Brewery'de parti yapın.
  • Daha önceden dizide yayınlanmamış sahnelerin zevkini çıkarın.
  • Arkadaşlarınızın Springfield'larını ziyaret edin, pis şakalar yapın ve para toplayın.
  • En eğlenceli Simpsons oyununu deneyimleyin.