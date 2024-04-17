The Simpsons Tapped Out APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,207
- DOSYA BOYUTU 76 MB
- Üretici Electronic Arts
-
The Simpsons Tapped Out APK, çizgi dizinin hayranlarını sevindirecek eğlenceli bir Android oyundur.
Ünlü The Simpsons çizgi dizisi, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz The Simpsons Tapped Out APK ile birlikte karşımıza çıkıyor. Dizinin resmi Android oyunu olan The Simpsons Tapped Out, dizinin yazarlarının elinden çıkarak Electronic Arts tarafından geliştirilmiştir. Oyun, dizide görmediğiniz sahnelere sahiptir ve dizideki mizahı aynen korumaktadır.
Homer'ın Springfield'ı kazara yoketmesiyle başlayan maceramızda kayıp ailemizi ve dostlarımızı bulmak için uğraşacak ve yıkılan Springfield'ı yeniden inşa etmeye çalışacağız.
The Simpsons Tapped Out, Simcity tarzında kendi şehrimizi kurarak yönetmeye çalıştığımız bir şehir simülasyonudur. Oyunu oynayan arkadaşlarımızla komşu olabilmekte ve binalarımızı kendi Springfield'ımız üzerine dilediğimiz gibi yerleştirebilmekteyiz.
The Simpsons Tapped Out APK İndir
Oynayabileceğiniz en eğlenceli Simpsons oyunu olan bu oyun, oyuncuların eşsiz dizi sahnelerini tekrardan deneyimlemesine olanak tanıyor. Siz de The Simpsons Tapped Out APK indirerek, en sevdiğiniz karakterlerle oynayın ve kendi şehrinizi kurun!
The Simpsons Tapped Out Oyunu Özellikleri
- Springfield'ı dilediğiniz gibi şekillendirin ve şehrinizi kurun.
- Homer'ın Marge, Bart, Lisa ve Maggy'i ve arkadaşlarını bulmasına yardım edin.
- Görevleri tamamlayarak donut şenliği yapın.
- Duffman ile Duff Brewery'de parti yapın.
- Daha önceden dizide yayınlanmamış sahnelerin zevkini çıkarın.
- Arkadaşlarınızın Springfield'larını ziyaret edin, pis şakalar yapın ve para toplayın.
- En eğlenceli Simpsons oyununu deneyimleyin.
The Simpsons Tapped Out
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 384
- DOSYA BOYUTU 47.7 MB
- Üretici Electronic Arts
-
The Simpsons Tapped Out, iOS için çıkarılmış resmi The Simpsons oyunudur
Eğer The Simpsons dizisinin hayranlarındansanız The Simpsons Tapped Out kaçırmamanız gereken bir iOS oyunudur.
Çizgi dizinin mizahını aynen koruyan The Simpsons Tapped Out, dizinin yazarlarının elinden çıkmış ve Electronic Arts tarafından geliştirilmiş The Simpsons resmi iOS oyunudur.
Herşey Homer'ın Springfield'ı kazara (!) yoketmesi sonucu başladı. Bütün Springfield yerle bir olmuştu ve Homer ailesini karmaşada kaybetmişti. Bize düşen ise Springfield'ı baştan yaratarak canlı ve nefes alan bir şehir oluşturmak ve Homer'ın ailesine kavuşmasını sağlamaktı.
The Simpsons Tapped Out, kendi Springfield'ımızı yaratmamızı sağlayan bir şehir simülasyonu oyunudur. Binaları istediğimiz gibi yerleştirebilir ve oyunu oynayan arkadaşlarımızla komşu olabiliriz. Oyunun detaylı özellikleri şunlardır:
- Oyun ücretsiz olarak oynanabilmektedir
- Springfield'ı dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz
- Homer'ın Marge, Bart, Lisa ve Maggy'i ve arkadaşlarını bulmasına yardım edebilirsiniz (Ned Flanders'ı bile!)
- Görevleri tamamlayarak donut şenliği yapabilirsiniz
- Apu'yu Kwik-E-Mart'ta anlamsızcasına uzun saatler boyunca çalıştırabilirsiniz
- Duffman ile Duff Brewery'de parti yapabilirsiniz
- Tembelliğinizi, oburluğunuzu ve tüketimciliğinizi Conform-o-meter sayesinde sürekli takip edebilirsiniz
- Daha önceden dizide yayınlanmamış sahnelerin zevkini çıkarabilirsiniz
- Arkadaşlarınızın Springfield'larını ziyaret edebilir, pis şakalar yapabilir ve para toplayabilirsiniz
- Krustyland'ın inşaatında beleşe çalışabilir ve küçük teşekkürlerle idare edebiliriz. Krustyland ile kendi oyuncaklarımızı, maskotlarımızı, oyunlarımızı ve görevlerimizi yaratabiliriz.
- Retina ekrana özel olarak hazırlanmış HD grafikler ile çimler daha yeşil, gökyüzü daha mavi.
- Ücretsiz demiş miydik?
Not: Oyunu oynayabilmek için internet bağlantınızın olması gereklidir. Oyun ilk açılışta internetten dosya indirmektedir. Bu nedenle Wifi kullanmanız tavsiye edilir.