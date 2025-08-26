Traffic Racer APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilen Türk yapımı popüler araba yarışı oyunu.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Traffic Racer APK, Android telefon ve tabletleriniz üzerinden oynayabileceğiniz en iyi araba yarışı oyunlarından bir tanesidir. Şehirde seçtiğiniz araba ile birlikte dilediğiniz herşeyi yapmanızı sağlayan oyun gerçekten çok heyecanlı. Soner Kara tarafından geliştirilen araba yarışı oyunu Traffic Racer APK olarak veya Google Play'den ücretsiz indirilebiliyor. Milyonlarca oyuncusu olan popüler yarış oyununda yerinizi almak için hemen yükleyin!

Birbirinden farklı araç modellerinin yer aldığı oyunda oyuncuları aksiyon ve gerilim dolu dakikalar bekliyor. Akan trafiğe karşı araç sürecek olan oyuncular, yeteneklerini sergilemeye çalışacaklar. Tehlikenin bir an eksik olmadığı oyun içerisinde zengin bir yapı bizleri bekleyen detaylar arasında yer alıyor.

Traffic Racer APK İndir

Kendi arabanız ile sokaklarda yapamadığınız sürat ve makas atma gibi hareketleri Traffic Racer'da yapabiliyorsunuz. Muhteşem grafik ve ses efektlerine sahip olan oyunda gerçekçi bir sürüş tecrübesi sizi bekliyor.

Oyundaki amacınız, kalabalık trafikte yapabildiğiniz en yüksek süratte aracınızı kullanarak gidebildiğiniz kadar uzun mesafe yapmak ve yüksek puan almak. Yarışlardan kazandığınız paralar ile yeni araçlar alabilir veya kendi aracınızı güçlendirebilirsiniz. Ayrıca elde ettiğiniz puan sonucu dünya üzerindeki oyuncular arasındaki yerinizi oyun içerisinden görebiliyorsunuz.

Muhteşem 3 boyutlu grafikler

Gerçekçi araç kontrolü

40'dan fazla farklı araç seçeneği

Çöl, karlı yol, yağmurlu yol, şehir dışı ve şehirde gece olmak üzere 5 detaylı mekan

5 farklı oyun modu (Sonsuz, Çift yön, Zaman Karşı, Polis Takibi ve Serbest Sürüş)

Arabanızın görünümünü düzenlemeniz için çeşitli jant ve boya seçenekleri

Online skorbord ve başarılar

Türkçe dil desteği

Traffic Racer Oyunu Nasıl Oynanır?

Traffic Racer'ı oynarken hızlanmak için ekranın sağına ve yavaşlamak için ekranın soluna dokunmanız yeterlidir. Ayrıca oyun içerisinde ne kadar hızlı sürerseniz o kadar puan kazanırsınız. Saatte 100 kilometreden fazla hızla giderken araçları yakınından geçerek sollamak size ekstra puan ve para kazandırır. Çift yön modunda ise karşı şeritten giderek ekstra ve puan kazanabiliyorsunuz.

Sizde bu heyecanlı ve etkileyici araba yarışı oyununu oynamak isterseniz hemen ücretsiz olarak Android telefon ve tabletlerinize indirebilirsiniz.

Traffic Racer Bilgisayara Nasıl İndirilir?

Traffik Racer oyununu bilgisayarda oynamak için ücretsiz Android emülatör programlarından birini tercih edebilirsiniz. Örneğin; MEmu ile Traffic Racer bilgisayara nasıl indirilir? Traffic Racer bilgisayara indirme adımlarına bakalım:

MEmu yükleyicisini indirin ve kurulumu gerçekleştirin.

MEmu'yu başlatın ve ana sayfada Google Play Store'u açın.

Google Play'de "Traffic Racer" araması yapın.

Traffic Racer indirin ve yükleyin.

Kurulum tamamlandığında başlamak için simgeye tıklayın.

PC'de Traffic Racer oynamanın keyfini sürün.

Peki, Traffic Racer APK indirdiyseniz ne yapacaksınız? En popüler ücretsiz Android emülatörlerden BlueStacks ile de Traffic Racer oyununu Windows PC'nizde oynayabilirsiniz. Traffic Racer APK bilgisayara nasıl indirilir ve yüklenir? öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edin:

Traffic Racer APK bilgisayarınıza indirin.

bilgisayarınıza indirin. BlueStacks'i açın ve "Library/Kütüphane bölümüne gidin.

Kütüphane içinde "All installed/Tümü yüklü" yanındaki üç noktaya tıklayın.

Seçenekler arasından "Install APK/APK yükle" üzerine tıklayın.

Windows Gezgini açılır penceresinde bilgisayara indirdiğiniz Traffic Racer APK dosyasını açın.

Android oyunu BlueStacks'e yüklenmeye başlayacaktır. Kütüphaneden erişebilirsiniz.

Traffic Racer bilgisayara indirmek, Traffic Racer oyununu Windows bilgisayarda klavye desteğiyle oynamak işte bu kadar basit!

Traffic Racer, sadece Android platformunda 100 milyon indirmeyi aşmayı başarmış bir oyun. Peki, mobil dünyayı kasıp kavuran Traffic Racer hangi ülkenin oyunu? Traffic Racer kim yaptı ya da kimin? Traffic Racer oyununun geliştiricisi Soner Kara. Evet, mobilde en çok oynanan araba yarışı oyunlarından Traffic Racer tek bir kişi tarafından geliştirilmiş popüeritesini hiç kaybetmemiş ender mobil oyunlardan.