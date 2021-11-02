Vegas Crime Simulator 2 APK, GTA'ya benzeyen açık dünya mobil oyun. Vegas Crime Simulator 2 APK Android oyun ücretsiz oynanabilir!

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vegas Crime Simulator 2 APK, GTA benzeri mobil oyun arayanlara tavsiyemizdir. Vegas Crime Simulator 2 APK Android oyun, büyük gangster hikayesinin devamı.

Sokakların kralına bir kez daha meydan okunuyor. Burada patronun kim olduğunu göstermelisiniz! Yeraltı imparatorluğunu çok uzun süre kurdunuz. Ancak ihanetler ve suç klanlarındaki yeni insanlar işinizi devralmak istiyor. Açık dünyaya sahip ücretsiz simülatörde dövüşçünüzün dişlerini göstermesi ve düşmanları püskürtmesi gerekiyor. Silahlı çatışmalar ve kovalamacaların olduğu heyecan verici bir aksiyon oyunu sizi bekliyor.

Vegas Crime Simulator 2 APK İndir

Şehirde yüksek hızlarda yarışın. Giriş çetesine katılın. Yeni bölgelerin kontrolünü elinize alın. Kahramanınızı geliştirin ve büyük mafyalar arasına girin. Şehirde gittikçe ün kazanın. Önemli görevler sizi bekliyor. En önemlileri mini haritada simgelerle işaretlenmiş durumda. Askeri üs gibi korunan alanlara saldırın ve kendiniz ve kardeşleriniz için çok sayıda silaha sahip olun. Onları içeriden yok etmek için diğer klanlarla çalışın. Çetenizle birlikte hareket edin. Etki alanınızı genişletin. İlerledikçe günlük bonuslar gelecek. Günde birkaç kez ücretsiz kristal toplayabilirsiniz. Üç boyutlu haritada dağıtılmış kaynakları (ilk yardım çantası, silahlar, zırhlar vs) bulmanız gerekiyor.

Karakterinizi sürekli yükseltin. Bu, el becerisi, dayanıklılık ve silah bulundurma gücünüzü artıracak. Oyun başarımları karakterinizi etkili bir şekilde güçlendirmenize yardımcı olacak. Örneğin; araba hırsızlığı yapma, taksi şoförü olma, tüm süper kahraman figürlerini toplama.

Kahramanınızı özelleştirin. Gerçek bir gangster şık ve havalı görünmelidir. Karakterinizi farklı durumlar için giydirin. Kendi gangster takımınızı toplayabilirsiniz. Yüzünüzü gizlemek için bandana ve maske satın alın. Dövüşten önce düşmanlarınızın sizden korkmasını sağlayacak kıyafetler alın.

Garajınızda havalı arabalardan oluşan bir koleksiyon var. En sevdiğiniz arabaları çalın ve mağazadan benzersiz araçlar (chopper, motosiklet, canavar kamyon, spor araba) satın alın.

Vegas Crime Simulator 2, mobil cihazlar için uyarlanmıştır. Oyun kalitesi ayarları, kullanışlı arayüz, telefon ve tabletlerde keyifle oynamanıza olanak tanır. Modern üç boyutlu grafikler, iyileştirilmiş aydınlatma ve görsel efektler kendinizi oyuna kaptırmanızı sağlayacak.