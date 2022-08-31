Toca Life World Mod APK Android oyununda çocuklar kendi hikayelerini oluşturuyor ve kendi dünyalarını inşa ediyor. Toca Life World APK ücretsiz oynanabilir!

Murat İşçi - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Toca Life World APK Android çocuk oyunları arasında oldukça popüler. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğitici bir oyun. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda rengarenk bir atmosfer yer alıyor. Çocukların kendi hikayelerini oluşturabildikleri bir ortam olan Toca Life World APK ile Toca Life'ın tüm uygulamalarını da kullanma imkanı sağlıyorsunuz. Kendinizi özgür hissedebileceğiniz bir ortam sunan oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiilyorsunuz. Farklı şehirlerde oynayabileceğiniz ve eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda nefes kesen bir atmosfer yer alıyor.

Toca Life World APK İndir

Çocukların büyük bir beğeni ile oynayabileceğini düşündüğüm oyunda farklı mekanlar da yer alıyor. Çeşitli ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda eğitici içerikler yer alıyor. Çocukların hayal gücünü geliştirmeye yönelik bir uygulama olarak nitelendirebileceğim Toca Life: World, renkli grafikleriyle de ön plana çıkıyor. Bu tarz bir oyun arayışınız varsa Toca Life: World, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Toca Life World Ücretsiz Oyna

İlk 8 yer ve 39 karakter dahil - Kuaför, alışveriş merkezi ve yemek alanı ve hatta apartman gibi keşfedebileceğiniz 8 farklı yere sahip hareketli bir şehir olan Bop City’i ziyaret edin. Kendi dünyanızı kurmak istediğinizde harika bir başlangıç!

Zaten sahip olduğunuz Toca Life oyunlarını tutar - Toca Life serisindeki diğer uygulamaları zaten oynuyor musunuz? Şehir? Tatil? Ofis? Harika! Toca Life World indirerek tüm bunlara sahip olursunuz. Ardından yeni hikayeler oluşturmak için yerleri ve karakterleri eşleştirmeye başlayabilirsiniz.

Yeni yerler ve karakterler satın alın - Daha fazla yer keşfetmek istiyorsanız harika. Toca Life World APK, 100’den fazla yer, 500 karakter ve 500 evcil hayvan alabileceğiniz bir mağazaya sahiptir. Ucuzdan pahalıya farklı fiyatlarla az çok isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Her zaman daha fazla yer, karakter ve yapılacak çılgın şeylerle güncellenir.

Her hafta hediyeler - Bil bakalım ne? Dünyanıza eklemek üzere yeni öğeler almak için mağazada alışveriş yapmanıza gerek yok. Her hafta tekrar kontrol edin ve özel sürpriz hediyeleri keşfedin.