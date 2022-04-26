WhatsApp Plus APK 2022 Son Sürüm: Whatsapp Android uygulamalarına çeşitli ek özellikler ekleyen bir uygulamadır.

Ramazan Tugay Kahraman - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WhatsApp Plus APK, Android telefonlar üzerinde kullanılan ve WhatsApp uygulamamasına ek özellikler ekleyen bir yardımcı programdır. Wp Plus gelişmiş özellikler sunar ve ücretsiz bir uygulamadır.

WhatsApp Plus uygulamasının Facebook ile ilişkisi yoktur, üçüncü parti kişilerce geliştirilmiş moddur. Resmi olmayan WhatsApp uygulamaları güvenlik zaafiyetine neden olabilir. İndirirken ve kullanırken sorumluluk kullanıcıya aittir, Tamindir ve editörleri sorumluluk kabul etmez. Ayrıca WhatsApp modlarını kullanmaya başlamadan önce verilerinizi yedeklemeniz tavsiye edilir.

WhatsApp’ta daha fazla özellik kullanmak, uygulama üzerinde daha rahat değişiklikler yapmak ve istediğiniz farklı detaylara ulaşmak için tercih edebileceğiniz WhatsApp Plus 2022, normal WhatsApp’ın yerine geçmektedir.

Uygulamayı kurmak için öncelikle normal WhatsApp uygulamasını silmeniz isteniyor. Bunu yapmadan önceyse verilerinizi hem Drive hem de yerel disk olmak üzere çeşitli yerlere kaydetmelisiniz. Sonrasındaysa Wp Plus APK uygulamasını telefonunuza kurarak, yeni özelliklerin hepsini kullanmaya başlayabilirsiniz. Telefonunuzun ayarlar kısmından APK yüklemeyi engelleyecek çeşitli ayarları kapatmadıysanız, onları da kapatmayı unutmayın. Uygulamanın tüm özellikleriyse şöyle:

WhatsApp Plus Özellikleri

Gizlilik : Mavi tikler, 2.tikler, yazıyor, kaydediyor, mavi mikrofon ve benzeri her şeyi gizleyebilirsiniz.

Mavi tikler, 2.tikler, yazıyor, kaydediyor, mavi mikrofon ve benzeri her şeyi gizleyebilirsiniz. Profilime Kim Baktı? : Whatsapp Plus sayesinde profilinize kimin baktığını kolaylıkla görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için “Rehberler” bölümüne bakınız.

Whatsapp Plus sayesinde profilinize kimin baktığını kolaylıkla görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için “Rehberler” bölümüne bakınız. Temalar : Whatsapp Plus ile tema mağazasından tema indirebilir veya kendi zevkinize göre tema yapabilirsiniz. Ayrıca baloncuk ve tik stili gibi birçok özelleştirilebilir ayar bulunuyor.

Whatsapp Plus ile tema mağazasından tema indirebilir veya kendi zevkinize göre tema yapabilirsiniz. Ayrıca baloncuk ve tik stili gibi birçok özelleştirilebilir ayar bulunuyor. Log Kaydı : 24 saat boyunca olan şeyleri kayda alır.

24 saat boyunca olan şeyleri kayda alır. Arttırılmış Medya : Arttırılmıs medya ile 1GB video ve sınırsız resim yollayabilirsiniz.

Arttırılmıs medya ile 1GB video ve sınırsız resim yollayabilirsiniz. Dil Seçeneği : Türkçe, Azerice ve İngilizce dil seçeneği mevcuttur. Ayrıca sohbetlerde dil çevirisi mevcuttur.

Türkçe, Azerice ve İngilizce dil seçeneği mevcuttur. Ayrıca sohbetlerde dil çevirisi mevcuttur. Çevrimdışı Mod : Çevrimdışı Mod ile whatsappta olsanız bile çevrimdışı gözükürsünüz.

Çevrimdışı Mod ile whatsappta olsanız bile çevrimdışı gözükürsünüz. Sürekli Çevrimiçi Mod : Sürekli Çevrimiçi Modu ile Whatsapp’tan çıktığınızda (arka planda açık olması gerekiyor) 15 dakikalığına çevrimiçi gözükürsünüz.

Sürekli Çevrimiçi Modu ile Whatsapp’tan çıktığınızda (arka planda açık olması gerekiyor) 15 dakikalığına çevrimiçi gözükürsünüz. Sohbet Kilitleme : Sohbetlerinize pin kilidi koyabilirsiniz.

Sohbetlerinize pin kilidi koyabilirsiniz. Daha fazlası : Daha sizi bekleyen onlarca özellik var. Şaka değil, gerçekten.

WhatsApp Plus 2022 ile kendi mesajlaşma uygulamanıza çeşitli yeni özellikler ekleyerek, mesajlaşma deneyiminizi en iyi seviyeye çıkarabilir ve en iyi deneyimi yaşabilirsiniz.

WhatsApp Plus APK Detayları

WhatsApp Plus APK kurulumu ile telefonlara yüklenebilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Uygulamayı indirmek için öncelikle sol tarafta yer alan indir tuşuna basmalısınız. Ardından indirme işleminin otomatik olarak başladığını göreceksiniz. Eğer indirme işlemi başlamazsa, uyarı cümlesine tıklayabilirsiniz.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra indirilen dosyaya dokunur dokunmaz, yükleme işlemi başlayacaktır. Telefonunuzda, "Harici kaynaklardan yükleme yapılmıyor" cümlesini gördüyseniz, Ayarlar'dan diğer kaynaklardan yükleme yapma özelliğini açmalısınız. Bu özelliği açtıktan sonra indirdiğiniz dosyaya tekrar tıklayın ve kurulumu gerçekleştirin.

Kurulum sonrasında karşınıza çıkan ekrandaki talimatları uygulayarak, WhatsApp Plus APK uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yükleme Hataları ve Çözümleri

Kurulumda "Paket ayrıştırma hatası" alıyorsanız apk'yı sitemizden tekrar indirin eksik inmiş demektir.

Kurulumda "Dosya açılamıyor" hatası alıyorsanız cihaza Play Store'dan RAR veya ES Dosya Yöneticisi yükleyip apk'yı onunla açın.

Kurulumda "Yüklenemedi" hatası alırsanız Orijinal WhatsApp'ı silmemişsiniz demektir.

Sürekli olarak "Yüklenemedi" hatasını alıyorsanız Plus 2'yi kullanın.

WhatsApp Plus yalnızca Android cihazlar ile uyumludur. (Android 4.0 ve üzeri)