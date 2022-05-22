Üçüncü taraf reklamsız bir sosyal medya uygulaması olan Instagram Aero Apk ücretsiz olarak kullanılıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 41 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Görüntü tabanlı bir sosyal medya uygulaması olarak adından söz ettiren aero instagram tüm dünya da yayılmaya devam ediyor. Android platformunda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan üçüncü taraf sosyal medya uygulaması başarılı gidişatına devam ediyor. Dünya genelinde bir kullanıma ev sahipliği yapan uygulama, diğer sosyal medya platformlarında yer almayan özelliklere ev sahipliği yapıyor. Reklamsız bir kullanım deneyimi sunan aero insta apk ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Beğenileri gizleme ve gönderileri indirme gibi seçenekler sunan başarılı uygulama, İngilizce dil desteği ile kullanılıyor.

Aero Insta Apk Özellikleri

Ücretsiz,

Android sürüm,

Beğeni ve gönderileri gizleme seçeneği,

Hikayeleri gizli görüntüleme,

Gönderileri anında indirme,

Hikaye ve videoları otomatik başlatma,

Reklamsız,

Güvenilir,

Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dil desteği,

Üçüncü taraf bir sosyal medya uygulaması olan aero instagram ücretsiz ve güvenilir yapısı ile adından söz ettiriyor. Dünyanın dört bir yanında ilgiyle kullanılan başarılı uygulama sayesinde kullanıcılar hikayelerini gizleyebilecek, videoları otomatik başlatabilecek, beğeni ve gönderileri gizleyebilecekler. İngilizce dil desteğine sahip olan Android uygulama, ücretsiz yapısı ile kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. Günümüzün en popüler sosyal medya platformları ile rekabet eden aero insta apk indir, ülkemizde olmasa da dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Diğer platformların aksine kullanıcı verilerinin çalınmasına ve sızdırılmasına da engel olan aero insta apk, kullanıcılara sunduğu işlevsel özellikler ile sevilerek kullanılıyor. Güvenlik açısından da kullanıcılarını tatmin eden başarılı uygulama, kullanıcılara gönderileri anında indirme fırsatı da veriyor. Başarılı gidişatı ile adından söz ettirmeye devam eden mobil sosyal medya uygulaması kullanıcı kitlesi ile de tatmin ediyor.

Aero Insta Apk İndir

Resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen aero insta apk, sade ve şık kullanıcı arayüzü ile beğenileri kazanmaya devam ediyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan sosyal medya uygulaması şuan da v19.0.4 sürümü ile aktif olarak dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılıyor.