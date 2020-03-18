Assassin 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Bir suikastçı olarak kötü adamları devirmeye hazır olmalısın. Bu oyun hayatınıza heyecan katacak. Daha renkli ve macera dolu bir bir oyun arıyorsanız bu oyun tam size göre. Bütün duyguları üst düzeyde yaşayacağınız renkli bir oyundur. Çevrenizdeki güzellikleri keşfetmenizi sağlayacak güzel bir atmosfer.

Ölümcül silah mermileri atmak ve düşmanlarına pusu kurmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Gizli ajanınız sayesinde yeni yeteneklerinizi keşfedin. Ama çok dikkatli olmanız gereken bir konu var: sınırlı sayıda canınız bulunmaktadır. Düşmanlarınızın tek hedefi sizsiniz aman dikkat. Onlar seni öldürmeden sen önlemini al ve savunmanı yap. Tüm seviyeleri geçmek için akıllı ve yetenekli olmalısın. Her bölümde yeni maceralara yelken açacaksın. Gizli ajan olmak hiç kolay değil. İnanılmaz deneyimler sunan Assassin 3D oyunu oyunseverlerin beğenisini kazanıyor.

Ayrıca büyüleyici atmosferi ile de oldukça dikkat çekiyor. Bir suikastçı olmanın zorluklarını ve iyi yönlerini görebileceğiniz harika bir oyun. Keşfedilmemiş deneyimlere bu oyun sayesinde ulaşabbilirsiniz. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız siz de oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.