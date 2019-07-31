Battle Disc, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Battle Disc, reflekslerinizi iyi kullanıp rakiplerinizi malup etmeye çalıştığınız bir oyundur. Harika bir deneyim sunan oyunda tek yapmanız gereken kalenizi korumak ve diski karşı kaleye yollamak. Sürükleyici etkisiyle de dikkat çeken oyunda renkli görseller yer alıyor. Aynı zamanda masa üzerinde oynadığımız hokey oyunlarına benzeyen yapısıyla da dikkat çeken oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Bir takım özelleştirmeler yaparak daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Harika vakit geçirebileceğiniz Battle Disc oyununu kaçırmayın.

Battle Disc oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.