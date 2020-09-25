Car Parking Multiplayer (iOS), araba park etme oyunu olarak geçse de geliştiricinin de belirttiği gibi araba park etmekten fazlasını yaptığınız bir mobil oyun. App Store’da da ücretsiz indirilmeye açılan araba oyununda farklı birçok mod var. Belli bir alandan çıkış yapamadığınız araba oyunlarından sıkıldıysanız özgürce gezmenize izin veren Car Parking Multiplayer oyununu tavsiye ederim.

Car Parking Multiplayer, park etme, açık dünya multiplayer mod, araba modifiye etme, serbestçe gezme gibi farklı modlar içeren popüler bir araba oyunu. Sadece arabalar değil binalar ve konumların da oldukça kaliteli olduğu simülasyon oyununda ister serbestçe geziyor, ister polis kovalamaca heyecanını yaşıyor, isterseniz de gerçek oyuncularla yarışıyorsunuz. Arkadaş listesi oluşturma, sohbet etme şansına da sahipsiniz. Aracınızın (spor ve klasik arabalar, kamyonlar, kamyonetler, çekiciler ve fazlası) her türlü ayarını (süspansiyon, tekerlek açısı, motor, turbo, egzoz vs) yapabiliyor, görsel olarak da değiştirebiliyorsunuz.

Car Parking Multiplayer iOS İndir