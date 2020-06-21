Car Restoration 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Otomobilleri hurdalığa gitmekten kurtarmak ister misin? Otomobiller belli bir zaman geçtikten sonra veya bir kaza geçirdikten sonra eskimiş bir görüntüye sahip olabiliyorlar. Ama onları bu görüntüden kurtarabiliriz. Tıpkı eskimiş binaları restore ettiğimiz gibi otomobilleri de yenileyebiliriz. Üstelik eskisinden farkı bile kalmaz. Onları güzel hale getirmek eminim ki seni de mutlu edecektir.

Bu güzel işi yapmak aslında çok kolay. Sana eskimiş haliyle gelen arabayı satın al. Sonra üzerini temizle. Boyasını yenile, yeni lastikler tak, hasarlı kısmını onar ve yenisinden farkı kalmasın. Diğer tüm malzemeleri kullanarak hem eğlen hem de para kazan. Çünkü yenilediğin bu arabalara istediğin fiyatı verebilirler. Birbirinden güzel araba modellerine ev sahipliği yapan Car Restoration 3D oyunu, oyunseverler tarafından da çok beğeniliyor. Tüm bu benzersiz grafikler oyuna oldukça renk katıyor. Oynadıkça elinizden bırakmak istemeyeceğiniz sürükleyici bir oyun. Sizler de bu maceraya katılmak isterseniz oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.