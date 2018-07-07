Cash, Inc., iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor. İşletmeler kurup müşteriler çekebileceğiniz oyunda büyük paralar kazanabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkatimizi çeken Cash, Inc.,işletmeler kurup para kazandığınız bir oyundur. En iyi yatırımı yaparak kısa sürede en fazla parayı kazanmanız gereken oyunda farklı zamanlara gidebiliyor ve tüm zamanların en zengin adamı olabiliyorsunuz. Farklı işletmeler kurarak yatırımlar da yapabileceğiniz oyunda para kazanmak oldukça kolay. Şöhretinizi kısa sürede tüm dünyaya duyurabileceğiniz oyunda farklı deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oyunda yaptığınız yatırımların kalitesi arttıkça kazandığınız para da artıyor ve daha zengin olabiliyorsunuz. Farklı türde kulelere de sahip olan oyunda kendi şehrinizi kurabiliyorsunuz. Renkli ve kaliteli görselleriyle de ön plana çıkan Cash, Inc. sizleri bekliyor.

Cash, Inc. oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.