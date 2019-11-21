İçinizdeki girişimciyi açığa çıkartarak dev bir kahve dükkanı açabileceğiniz ve dünyaca ünlü bir mekan oluşturarak sayısız müşteriye hizmet vereceğiniz Coffee Craze, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan sürükleyici bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, hayalinizdeki kahve dükkanını açarak birbirinden lezzetli yüzlerce farklı içecek üretmek ve dünyaca ünlü bir işletmeci olmaktır. Müşterilerin isteklerine anında cevap vererek onları memnun edebilir ve kazancınızı artırarak yolunuza devam edebilirisiniz. Kahve molası veren yüzlerce insana hizmet vererek onlara hayatlarında içebilecekleri en lezzetli kahveleri servis etmelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni şubeler açabilirsiniz.

Oyunda birbirinden lezzetli onlarca farklı içecek çeşidi ve keşfedebileceğiniz birçok yeni tarif yer almaktadır. Simülasyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyucu kitlesi tarafından benimsenen Coffee Craze ile sizde kendi dükkanınızı açarak lezzetli kahveler pişirebilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.