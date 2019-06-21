Exocraft - Space Ship Battles

Ölen yabancı bir dünyaya kurulan Exocraft.io, sizi kendi uzay gemisi gemi filonuzun komutanı olmaya zorluyor. Özel uzay gemileri tasarlayın, mürettebat üyelerinizi yönetin ve uzaylı manzarasını örten antik muhafızları yenmek için işçi uçağı ordusunun temel güçlerine emir verin.

Değerli kaynaklar için eski muhafızlara karşı destansı uzay savaşlarında dron ordularınızı komuta edin. En değerli kristal, taş, elektal çekirdek ve hurda uzay aracı parçaları için diğer pilotlarla yarışın ya da en fazla koruyucu, patron ve diğer düşmanları korkutmak için bir araya gelin.

Bu yabancı dünya affetmeyen bir çöl arazisidir ve tüm pilotlar onunla baş edemez. Nihai uzay madenciliği filosu ve uzay yönetimi kralı olarak hayatta kalmak ve gelişmek için savunmalarınızı geliştirirken becerilerinizi ve stratejinizi geliştirin.