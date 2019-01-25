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Ground Driller 1.0.2 (ios)
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  4. Ground Driller - iOS için Simülasyon Oyunu

Ground Driller

1.0.2
ios
Ground Driller
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir simülasyon oyunu

Ground Driller, iOS tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Toprağın derinliklerine doğru inerek puanlar kazanabileceğiniz oyunda kendi madeninizi kuruyorsunuz. Esşiz deneyim sunan oyunda makinelerinizi yükselterek daha güçlü oluyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Türkçe adıyla Toprak Delici anlamına gelen Ground Driller, aynı zamanda güçlü ekskavatörleri ve sevimli madencileri kontrol ederek derinliklere doğru yol aldığınız bir oyundur. Birbirinden değerli cevherleri açığa çıkarmanız gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Olabildiğince derine doğru kazmanız gereken oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. İnternet bağlantısına da gerek duymayan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Ground Driller sizleri bekliyor.

Ground Driller oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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