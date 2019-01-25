Ground Driller, iOS tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Toprağın derinliklerine doğru inerek puanlar kazanabileceğiniz oyunda kendi madeninizi kuruyorsunuz. Esşiz deneyim sunan oyunda makinelerinizi yükselterek daha güçlü oluyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Türkçe adıyla Toprak Delici anlamına gelen Ground Driller, aynı zamanda güçlü ekskavatörleri ve sevimli madencileri kontrol ederek derinliklere doğru yol aldığınız bir oyundur. Birbirinden değerli cevherleri açığa çıkarmanız gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Olabildiğince derine doğru kazmanız gereken oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. İnternet bağlantısına da gerek duymayan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Ground Driller sizleri bekliyor.

Ground Driller oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.