KitUP uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan yüzlerce kitabı 15 dakikada bitirebileceksiniz.

Kendinizi geliştirebileceğiniz alanlarda sunulan yüzlerce kitabı inceleyebileceğiniz KitUP uygulaması, tüm dünyada çok konuşulan kitapların 15 dakikalık versiyonlarını sizlere sunuyor. Kitapların en önemli noktalarından oluşan özetleri, 15 dakikada ister okuyabilir isterseniz de dinleyebilirsiniz. Profesyonel yaşamınıza katkıda bulunacak ve ilgilendiğiniz alanda kendinize bir şeyler katabilmenizi sağlayan KitUP uygulamasında Bilim ve Teknoloji, Tarih, Kültür, Ekonomi, Spor ve Beslenme, Psikoloji ve Siyaset gibi kategorilerdeki kitaplara ulaşabilirsiniz.

Roman ve hikaye gibi kurgusal kitapların yer almadığı KitUP uygulamasında, kişisel gelişiminize ve profesyonel yaşamınıza katkıda bulunacak kitaplar yer alıyor. 7 günlük ücretsiz deneme süresi bulunan ve bu sürenin sonunda aylık ve yıllık ödeme planları sunan KitUP uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir ve deneyebilirsiniz.