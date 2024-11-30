Storytel APK uygulamasında dilediğiniz kitabı sesli olarak dinleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Storytel APK uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınızdan binlerce sesli kitaba ulaşabilirsiniz. Kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmeden kullanım imkanı veren Storytel, günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip.

Türkçe dil desteği ile kullanılan başarılı sesli kitap uygulaması yıllar önce piyasaya çıkmasına rağmen günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Her aldığı güncelleme ile de bünyesine yepyeni kitapları eklemeye devam ediyor.

Kitap okumayı kolaylaştıran ve görme engellilerin de kitaplardan mahrum kalmaması için oldukça faydalı bir uygulama olan Storytel, binlerce sesli kitabı sizlere sunuyor. Sınırsız dinleme imkanıyla dilediğiniz yerde kitapları dinleyebileceğiniz uygulamada kişisel gelişim, klasikler, kurgu dışı, gerilim ve gençlik kitapları gibi kategoriler bulunuyor. Arama fonksiyonunu kullanarak okumak istediğiniz kitaba da anında erişebileceğiniz uygulamada, sevdiğiniz kitapları favorilerinize ekleyerek dijital kitaplığınızı oluşturabilirsiniz.

Storytel APK İndir

Hangi kitabı okuyacağınıza karar veremediğiniz zamanlarda imdadınıza koşan "Kitap Önerileri" bölümünde her türden kitap önerilerine ulaşabilirsiniz. Uyumadan önce kitap okumayı seviyorsanız, telefonunuzun şarjını bitirmemek için uyku zamanlayıcısı özelliğini kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz kitaplarda hoşunuza giden yerlere ayraç ekleyebileceğiniz ve not alabileceğiniz uygulamayı internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabilmeniz mümkün.

Sesli kitapları ile günümüzde beğenileri kazanmaya devam eden başarılı uygulama, şık tasarımı ve sade kullanışı ile her kesimden kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Siz de Storytel APK indirin ve sesli kitapları dinlemeye başlayın!

Storytel Uygulaması Özellikleri