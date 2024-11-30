Storytel APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,234
- DOSYA BOYUTU 68 MB
- Üretici Storytel AB
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Storytel APK uygulamasında dilediğiniz kitabı sesli olarak dinleyebilirsiniz.
Storytel APK uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınızdan binlerce sesli kitaba ulaşabilirsiniz. Kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmeden kullanım imkanı veren Storytel, günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip.
Türkçe dil desteği ile kullanılan başarılı sesli kitap uygulaması yıllar önce piyasaya çıkmasına rağmen günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Her aldığı güncelleme ile de bünyesine yepyeni kitapları eklemeye devam ediyor.
Kitap okumayı kolaylaştıran ve görme engellilerin de kitaplardan mahrum kalmaması için oldukça faydalı bir uygulama olan Storytel, binlerce sesli kitabı sizlere sunuyor. Sınırsız dinleme imkanıyla dilediğiniz yerde kitapları dinleyebileceğiniz uygulamada kişisel gelişim, klasikler, kurgu dışı, gerilim ve gençlik kitapları gibi kategoriler bulunuyor. Arama fonksiyonunu kullanarak okumak istediğiniz kitaba da anında erişebileceğiniz uygulamada, sevdiğiniz kitapları favorilerinize ekleyerek dijital kitaplığınızı oluşturabilirsiniz.
Storytel APK İndir
Hangi kitabı okuyacağınıza karar veremediğiniz zamanlarda imdadınıza koşan "Kitap Önerileri" bölümünde her türden kitap önerilerine ulaşabilirsiniz. Uyumadan önce kitap okumayı seviyorsanız, telefonunuzun şarjını bitirmemek için uyku zamanlayıcısı özelliğini kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz kitaplarda hoşunuza giden yerlere ayraç ekleyebileceğiniz ve not alabileceğiniz uygulamayı internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabilmeniz mümkün.
Sesli kitapları ile günümüzde beğenileri kazanmaya devam eden başarılı uygulama, şık tasarımı ve sade kullanışı ile her kesimden kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Siz de Storytel APK indirin ve sesli kitapları dinlemeye başlayın!
Storytel Uygulaması Özellikleri
- Ücretsiz kullanım
- Binlerce sesli kitap
- Türkçe arayüz
- Düzenli güncellemeler
- Şık tasarım
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kitap önerileri
- Uyku zamanlayıcı özelliği
Storytel
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 166
- DOSYA BOYUTU 18.2 MB
- Üretici Storytel AB
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Storytel uygulamasında binlerce kitabı sesli olarak dinleyebilmeniz mümkün.
Storytel uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan birçok kategoride sunulan kitapları sesli olarak dinlemenize olanak sağlıyor. Binlerce sesli kitabı içerisinde barındıran uygulamada, klasik eserlerden yeni çıkan eserlere kadar birçok kitap mevcuttur.
Hem görme engelliler için hem de kitap okumayı sevenler için oldukça başarılı olan Storytel uygulamasında, her türden binlerce sesli kitap sizler için hazırlanmış. Gerilim, korku, gençlik kitapları, klasikler vb. kategorilerde sunulan kitaplardan ilginizi çeken kitabı dilediğiniz her yerden dinleyebileceğiniz uygulamada, kitaplarınızı internet bağlantısı olmadan da dinleyebilirsiniz.
Storytel İndir
Dinlediğiniz kitapların hoşunuza giden bölümlerine ayraç ekleyip not alabilme özelliği de sunan Storytel uygulamasında, uyku zamanlayıcı özelliğini kullanarak telefonunuzun pil ömrünü koruyabilmeniz de mümkün.
Size özel kitap önerileri de sunan ve hangi kitabı okuyacağınıza karar veremediğiniz anlarda imdadınıza koşan Storytel uygulamasında, sevdiğiniz kitapları Kitaplığım bölümüne ekleyerek kendi kitaplığınızı oluşturabiliyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra "Kitap Önerileri" bölümüne tıklayarak, kitaplar hakkında bilgi alabilirsiniz.
Sürekli güncellenen kitaplarla kullanıcıların karşısına çıkan Storytel'i indirerek, siz de istediğiniz kitabı sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz.