PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER, Konami tarafından geliştirilen futbol oyunu ve mobil platformda da indirilebilir durumda. iPhone ve iPad cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunlarından biri. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların (Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray unutulmamış) lisanslı olarak yer aldığı futbol oyununda Arkadaş, Yere Lig ve Maçlar, D.Beckham’lı Ultimate Team gibi pek çok yeni modun yanı sıra oynanış ve grafik tarafında yapılan iyileştirmeler göze çarpıyor.

Konami’nin popüler futbol oyunu PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018), mobilde de oldukça başarılı. Hem grafiksel hem de oynanış yönünden FIFA kadar kaliteli bir futbol oyunu karşımızda. Bir oyun için ayıracak yaklaşık 2 GB boş alanınız varsa kesinlikle indirmenizi öneririm. Türkçe dil desteği sunmaması, offline (internetsiz) oynamaya izin vermemesi dışında pek bir eksiği yok. Oyuna geçecek olursam; 2017 - 2018 sezonunu açtığımız yeni PES 2018 futbol oyununda ister kendi kurduğumuz oyunda arkadaşlarımızla mücadele ediyor, istersek yanımızdaki kişiyle hemen maça başlayabiliyor, istersek efsane takımımızı kurup mücadele ediyoruz. Beceri gerektiren mini oyunlar PES 2018’de karşımıza çıkmıyor.

Yenilikçi kontrol sistemiyle herkesi kendisine çeken futbol oyununda oyuncu hareketlerinin doğallığı, yerini bulan paslar, derinlemesine taktik gibi oyuncular olarak en çok dikkat ettiğimiz noktalardan da bahsetmek gerek. PES 2018, hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan gerçeğe yakın (mobilde ne kadar olabilirse) mükemmel bir futbol oyunu olmuş. Ücretsiz olması açısından bir denemeyi hak ediyor.