PES 2021 (eFootball PES 2021) indirerek, PES 2020’nin güncellenmiş sürümüne sahip olursunuz. PES 2021 PC, en yeni oyuncu verileri ve kulüp kadrolarını içeriyor. Konami de PES 2021’yi “eFootball PES 2021 Season Update” olarak tanımlıyor. PES 2021 PC indirin ve PES’in 25. yılı kutlamalarına katılın!

PES 2021 - eFootball PES 2021 PC Oynanış Özellikleri

eFootball PES 2021 Season Update, geçen seneki ödüllü eFootball PES 2020 oyununun yanında yeni sezon için çeşitli takım ve oyuncu güncellemeleri içeriyor. Ayrıca UEFA EURO 2020 modu bulunuyor ve tüm bunlar özel yıl dönümü fiyatıyla geliyor. Almanya şampiyonu FC Bayern München, İspanya şampiyonu FC Barcelona, dünya devleri Manchestere United ve özel PES partneri Juventus gibi dünya futbolunun en büyük takımlarıyla oynuyorsunuz. myClub’da sıfırdan kendi takımınızı kurarak dünyanın dört bir yanında gerçek rakiplerle karşı karşıya geliyorsunuz. Matchday, gerçek hayattaki futbol rekabetlerinin tema olarak alındığı online birebir etkinliklerde ve diğer büyük maçlarla mücadele etme imkanı veriyor. Tek oyuncu modu Ana Lig, bir futbol kulübünü yönetme fırsatı veriyor.

PES 2021 - eFootball PES 2021 PC Sürümleri

PES 2021 PC Steam’de, eFootball PES 2021 Season Update Standard Edition, eFootball PES 2021 Arsenal Edition, eFootball PES 2021 Update FC Barcelona Edition, eFootball PES 2021 Season Update FC Bayern München Edition, eFootball PES 2021 Season Update Juventus ve eFootball PES 2021 Season Update Manchester United Edition sürümleriyle ön siparişte.

STANDARD EDITION

Oyunun bu sürümünü satın alarak aşağıdaki myClub içeriğine sahip olun:

3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 10 hafta

Premium Temsilci x 10 hafta

*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.

ARSENAL EDITION

Bu sürümü satın alarak aşağıdaki Arsenal içeriğine sahip olun:

'Unutulmaz An Serisi' x 1 oyuncu

Tam takım (menajer ve oyuncular)

Dijital forma

Orijinal oyun içi menü teması

3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 30 hafta

Premium Temsilci x 30 hafta

*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.

FC BARCELONA EDITION

Bu sürümü satın alarak aşağıdaki FC Barcelona içeriğine sahip olun:

Tam takım (menajer ve oyuncular)

Dijital forma

Orijinal oyun içi menü teması

3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 30 hafta

Premium Temsilci x 30 hafta

*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.

FC BAYERN MÜNCHEN EDITION

Bu sürümü satın alarak aşağıdaki FC Bayern München içeriğine sahip olun:

Tam takım (menajer ve oyuncular)

Dijital forma

Orijinal oyun içi menü teması

3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 30 hafta

Premium Temsilci x 30 hafta

*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.

JUVENTUS EDITION

Bu sürümü satın alarak aşağıdaki Juventus içeriğine sahip olun:

Tam takım (menajer ve oyuncular)

Dijital forma

Orijinal oyun içi menü teması

3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 30 hafta

Premium Temsilci x 30 hafta

*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.

MANCHESTER UNITED EDITION

Bu sürümü satın alarak aşağıdaki Manchester United içeriğine sahip olun:

Tam takım (menajer ve oyuncular)

Dijital forma

Orijinal oyun içi menü teması

3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 30 hafta

Premium Temsilci x 30 hafta

*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.

Ayrıca her sürüm şu satın alma bonusunu içeriyor: 2000 - 3000 myClub parası.

PES 2021 Ne Zaman Çıkıyor?

PES 2021 PC çıkış tarihi 15 Eylül 2020 olarak işaretlendi. PES 2021 ön siparişler Steam’da açıldı.

PES 2021 Demo Ne Zaman Çıkacak?

PES 2021 PC demo sürümünün Temmuz ayının son haftası 27 - 31 Temmuz tarihleri arasında çıkması bekleniyor.

PES 2021 Sistem Gereksinimleri

PES 2021 PC sistem gereksinimleri henüz açıklanmamakla birlikte, PES 2021 minimum ve önerilen sistem tavsiyesi bilgilerine Steam’de de yer verilmiyor.