PES 2021 Mobile (eFootball PES 2021), en iyi mobil futbol oyunları arasında. Google Play’den ücretsiz indirilebilir olmasıyla PES 2021 Mobile APK indirme linki aramakla uğraşmadan direkt Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz futbol oyununda grafiklerden gözlerinizi alamayacaksınız. Yüksek kalitede grafiklere ve gerçekçi oynanışa sahip online futbol oyunu eFootball PES 2021 Mobile oyununu kesinlikle indirmelisiniz.

PES 2021 Mobile İndir Android

Konami, bu sene popüler futbol oyunu PES’i bir güncelleme olarak karşımıza çıkardı. Google Play’de PES 2020 - eFootball PES 2020, 5.0.0 güncellemesiyle yerini PES 2021 - eFootball PES 2021’e bıraktı. Dolayısıyla PES 2020 mobile’ı Android telefonunuza indirdiyseniz, PES 2021 mobile oynamak için güncelleme yapmanız yeterli. PES 2021 Mobile, AS Roma takımıyla özel ortaklık, yeni Matchday modu etkinlikleri, oyuncular, kulüpler ve liglere getirilen güncellemeler ve daha fazlasını içeriyor.

Mobilde şimdiye kadarki en özgün futbol deneyimi sunmak üzere E3’te en iyi spor oyunu ödülünü alan ve çok beğenilen futbol oyunu PES 2021, konsol kalitesiyle mobil cihazlarda. FC Barcelona, Manchester United, Juventus, FC Bayern München, AS Roma dahil olmak üzere Avrupa’nın en iyi kulüpleri lisanslı olarak PES 2021 mobilde bulunuyor. D.Beckham, F. Totti, D. Maradona, S. Gerrard, G. Batistuta, Fernando Torres, K Rummenigge ve daha nice efsane isimleri takımınıza katabiliyorsunuz. Bu arada PES 2021 ile mevcut ve eski futbol süper yıldızlarının kariyerlerindeki büyülü anı yeniden yaşamanızı ve yeniden yaratmanızı sağlayan Unutulmaz An Serisi’ne yeni eklemeler geliyor.

PES 2021 Mobile’da ister yerel ve online oyuncu modlarında hem yakınınızdaki hem de uzaktaki arkadaşlarınızla maç yapın ister eFootball modunda Matchday ve çeşitli diğer rakabetçi e-spor etkinliklerinde dünyaya meydan okuyun. Maçtan bahsetmişken, hafta sonu maçlarında iyi performans sergileyen oyuncular Öne Çıkan Oyuncular olarak yer alıyor. Bu özel oyuncu sürümleri daha yüksek derecelere, özel kart tasarımlarına ve bazı durumlarda ek yeteneklere sahip oluyor.

Konami, dünyanın dört bir yanında oynanan gerçek maçların verilerini haftalık olarak topluyor ve Canlı Güncelleme özelliğiyle oyuna aktararak daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Söz konusu güncellemeler oyunu Kondisyon Derecesi ve takım kadrosu gibi çeşitli açılardan etkliyor.